Rosenborgs styreleder: – På et tidspunkt må vi se hvor vi står

Kjetil Rekdal vil ikke justere klubbens ambisjon om å bli nummer to i årets serie. RBK-styreleder Cecilie Gotaas Johnsen erkjenner at det går an å stille spørsmål ved klubbens mål om plassering.

UNDER PRESS: Rosenborg-trener Kjetil Rekdal og klubbens styreleder, Cecilie Gotaas Johnsen.

30.05.2023 17:24

For etter tredjeplassen i 2022 har trønderne budsjettert med en andreplass og ytterligere fremgang dette året.

– Det er ambisjonen vår. Man kan diskutere om det er rett eller galt. Om det er realistisk nå, det vet vi ikke ennå, sier Gotaas Johnsen, som onsdag møter Rekdal i styremøte på Brakka i Trondheim.

For etter ni serierunder – og nesten en tredjedel av kampene spilt – har Rosenborg ni fattige poeng. Det koker i Trondheim. Det gode angrepsspillet uteblir. Supporterklubben Kjernen vil at trenerne skal gå.

Les også Horneland ber Rosenborg ha is i magen: – Det er drit hele veien

Når Rosenborg budsjetterer med andreplass betyr det en stor bit av mediemillionene som deles ut hvert år.

Det kan bety mer i sponsor- og publikumsinntekter, ifølge Johnsen. I hvert fall langt mer enn dagens 11. plass vil gi av inntekter i klubbkassa.

– Vi har uansett laget scenarier dersom vi ikke skulle oppnå budsjettmålet, så det er tatt høyde for ulike utfall i serien.

Les også Knallhardt ut mot RBK-signeringer: – Like giftige som glassmaneter

– Hva tror du folk tenker når dere har det som utgangspunkt nå når det har gått som det har gjort?

– Det er sikkert mange som stiller spørsmålet «hva nå?». Det vi i styret har fokus på er hva vi kan bidra med på sport, slik at trenerne og spillere leverer på best mulig måte, sier Gotaas Johnsen og fortsetter:

– Det er forventninger til trenerne her også, men vi må gi det tid. Toppidretten er mer kompleks enn å skifte trener, som det nå ropes etter. Det handler om å stå i det. Men på et tidspunkt må vi se hvor vi er og om vi har utvikling i prestasjonene, sier hun.

På spørsmål om hva hun mener med «på et tidspunkt», svarer styrelederen kort: Uavklart.

Les også Rekdal må forklare seg for styret etter Rosenborg-tap – «Kjernen» mener treneren bør fjernes

Da VG spør Rosenborg-trener Kjetil Rekdal om målsettingen og om han nå vurderer å justere dem, svarer han slik:

– Det blir spekulativt å svare på. Jeg er ikke sikker på når det ble bestemt, jeg tror det var før jul en gang. Men det er en lang sesong ennå. Vi var 13 poeng bak Lillestrøm i fjor, som vi tok igjen og gikk forbi. Det er absolutt mulig å klatre på tabellen, sier han.

André Hansen påpeker at utgangspunktet for målet var fjorårets tredjeplass og den troppen laget hadde den gangen. Han lar det deretter være opp til daglig leder Tore Bjørseth Berdal å svare på spørsmålet.

SLITER: André Hansen, her i aksjon mot Brann i Bergen mandag kveld.

Til sommeren skal også Rosenborg ut i Europa-kvalifisering.

Gotaas Johnsen sier klubben har budsjettert med to kvalifiseringsrunder i Conference League der Rosenborg er seedet i begge rundene.

– Vi har tro på at dette er realistisk, sier hun.

– Har dere noe der å gjøre nå?

– Det vil tiden vise. Fotballen skifter fort. Presterer du dårlig og får noen seire så bygger det selvtillit. Presterer du godt og får noen seire, så bygger det også selvtillit. Kjetil sa vel da han kom hit at du får automatisk selvtillit bare du får noen seire, sier keeper Hansen.