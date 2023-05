Vil ikke ha storfeiring av kvinnenes gull – fordi herrene gjør det så dårlig

Amsterdam by vil hedre Ajax’ kvinnelag etter at de vant den nederlandske ligaen for første gang på fem år. Klubben sier nei – blant annet fordi herrene ikke har prestert etter forventningene.

MESTERE: Ajax-kvinnene har allerede vært til mottagelse hos borgermesteren – men hun ville også ha en balkonghyllest i Amsterdams hjerte. Det har klubben sagt nei til. På bildet står tidligere Vålerenga-spiller Sherida Spitse med trofeet. Hun dro hjem til Nederland etter 2020-sesongen.

27.05.2023 03:08

En rekke nederlandske medier, blant annet nu.nl, melder om dette. ESPN og Dutch News har også omtalt saken.

Amsterdams borgermester Femke Halsema har invitert det triumferende kvinnelaget til en balkongseremoni på byens berømte Leidseplein-torg, men Ajax takker nei til tilbudet.

– Ajax ber borgermesteren revurdere dette. Vi støtter hverken tidspunktet eller stedet, heter det fra Ajax, ifølge Dutch News.

Erkjenner at det spilte en rolle

Klubbens ledelse frykter at den dårlige innsatsen til herrelaget, som ender mer enn ti poeng bak vinneren Feyenoord, vil gjøre at feiringen vil få en lunken respons.

Kvinnelaget sikret seriemesterskapet allerede den 7. mai.

Ajax mener at herrelagets dårlige sesong vil dempe feiringen av kvinnelagets triumf.

Ajax kan komme til å gå glipp av en plass i herrenes Champions League for første gang siden 2009. Én serierunde gjenstår. PSV Eindhoven ligger på 2. plass – foran Ajax – og ligger an til å ta plassen som gir Champions League-kvalifisering.

– Mangelen på feststemning rundt Ajax generelt, som er knyttet til prestasjonene til herrelaget denne sesongen, spilte en rolle i avgjørelsen, sier Ajax-talsmannen ifølge ESPN.

– Ekstremt skuffet

Avgjørelsen blir kritisert av sterke stemmer innen kvinnefotballen.

Fotballreporteren Amber van Llieshout sier ifølge Dutch News at avgjørelsen er en «enorm skam», og tidligere toppspiller Merel van Dongen uttaler at «med venner som dette trenger du ikke fiender».

– Jeg er ekstremt skuffet over det som skulle være min klubb, sier hun.

Borgermester Halsema har allerede æret kvinnelaget med en mottagelse i sin residens, men hun ville altså også feire dem med en balkongfeiring på den store plassen i Amsterdam sentrum.