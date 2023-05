Vardy om nedrykkstrusselen: – Vil være den største prestasjonen i karrieren

Leicester ligger to poeng fra trygg grunn i Premier League og nedrykksspøkelset henger over King Power Stadium. Klubbhelten Jamie Vardy mener at å unngå nedrykk vil være større enn ligagullet i 2016.

KLUBBHELT: Jamie Vardy ledet laget til ligagull i sesongen 15/16. Nå risikerer Leicester nedrykk.

11.05.2023 10:59 Oppdatert 11.05.2023 12:12

Jamie Vardy ledet Leicester til et sensasjonelt ligagull i Premier League sesongen 2015/2016. Siden den gang har «The Foxes» vunnet FA-cupen og spilt i Champions League.

Men det er lenge siden klubben gjorde som Vardys velkjente ordtak sier: «chat shit, get banged». Nå har pipen fått en annen lyd. Klubben står for alvor i fare for å rykke ned.

– Det er vanskelig. Jeg tror ikke "smerte" er et sterkt nok ord for å forklare hvordan jeg har det som person. Etter å ha vært her så lenge, og etter alle oppturer og nedturer, ville jeg aldri se oss i denne situasjonen. Å være der vi er nå, det er vanskelig å håndtere, sier han til talkSPORT.

Sist gang Leicester rykket ned fra Premier League var i 2004. Returen til Premier League kom først ti år senere, i 2014, og flere gode sesonger har ført til spill i Europa.

Nå er situasjonen snudd på hodet, og det meste har gått på tverke denne sesongen.

På 35 kamper har Leicester kun vunnet åtte. Seks har endt uavgjort, mens de står med 21 tap. Det gjør at Vardy må se laget sitt ligge helt nede på 18. plass.

Det er to poeng opp til Everton på trygg plass.

– Akkurat nå vil det være den største prestasjonen i karrieren. Så viktig er det, sier 36-åringen om å holde laget oppe.

– Jeg elsker denne klubben, og det smerter meg veldig. Jeg må være den som står frem og den man kan regne med. Jeg må gi mitt beste og prøve å hjelpe laget så godt som mulig, avslutter han.

I de tre siste kampene skal Leicester møte Liverpool, Newcastle og West Ham.