Rosenborg alene på topp - Brann klarte bare 0–0

(Rosenborg-Røa 1–0) Rosenborg vant knepent over Røa og står dermed med alene med full pott i Toppserien til nå.

MATCHVINNER: Emilie Joramo jubler over sin scoring som skulle gi 1–0 over Røa. Til høyre Cesilie Andreassen.

15.04.2023 16:56 Oppdatert 15.04.2023 17:29

Det har blitt 3–0 over Stabæk, 1–0 over Arna-Bjørnar og 1–0 over Røa. Det er tydelig at trønderne har mer å gå på spillemessig, men ni poeng på tre kamper viser at Rosenborg mener alvor i 2023.

Emilie Joramo ble matchvinner da hun scoret fra kort hold i Rosenborgs første sjanse i kampen. Målet kom etter en perfekt pasning 45 grader utover fra Synne Skinnes Hansen. Joramo klinket ballen opp i nærmeste kryss.

Røa var nederlagsdømt på forhånd, men Oslo-laget gjorde en god figur på Koteng Arena. Men Rosenborg har fortsatt ikke sluppet inn et eneste mål denne sesongen.

DUELL: Mia Authen fra LSK Kvinner prøver å stoppe Larissa Crummer hos Brann.

Regjerende mester Brann var på besøk i LSK-hallen, og med de to landslagskeeperne Aurora Mikalsen og Cecilie Fiskerstrand i de to burene ble det vrient å få mål. Det endte 0–0, og LSK står faktisk uten baklengsmål i 2023.

Lillestrøm var veldig nær scoring mot slutten da Mimmi Löfwenius skjøt i stolpen - og ballen kom ut rett foran mål. Men der var det ingen gul-sorte til å sette returen i mål.

– Jeg trodde at den skulle stusse i Aurora og gå inn, sier Løfwenius til TV 2.

– Det er deilig å stå bak der når jeg har et lag som gir alt. Jeg blir så stolt av dem, sier LSK-målvakt Cecilie Fiskerstrand til TV 2.

– Selv om Brann har ballen mest, synes jeg faktisk vi har de største sjansene og fortjener å vinne.

Åsane vant 2–0 i lokaloppgjøret mot Arna-Bjørnar - noe som betyr at Arna-Bjørnar og Lyn er på bunnen med null poeng etter tre kamper.

Synne Bjørnebøle og Kaja Karlsen scoret for Åsane, som slo tilbake etter to tap i sesongstarten.

Stabæk viste fram glitrende angrepsfotball, og måltyven Melissa Bjånesøy scoret to ganger i 1. omgang i lokaloppgjøret mot Lyn.

PS: Vålerenga-Avaldsnes startet 16.45.

LSK Kvinner – Brann 0-0. 610 tilskuere. Dommer: Herman Holthe, Bækkelaget. Gult kort: Katrine Winnem Jørgensen, Mimmi Löfwenius, LSK Kvinner.

Lyn-Stabæk 0–2 (0–2). 258 tilskuere. Mål: 0-1 Melissa Bjånesøy (10), 0-2 Bjånesøy (16). Dommer: Satha Sejoohn Sritharan, Oppsal. Gult kort: Kristin Holmen, Lyn, Selma Pettersen, Stabæk.

Rosenborg – Røa 1-0 (1-0). 639 tilskuere. Mål: 1-0 Emilie Joramo (12). Dommer: Sarah Fatemeh Zangeneh, Nordstrand. Gult kort: Ragne Svastuen, Røa.

Åsane – Arna-Bjørnar 2-0 (0-0). 280 tilskuere. Mål: 1-0 Synne Bjørnebøle (68), 2-0 Kaja Karlsen (80). Dommer: Marit Buhaug Folstad, Buvik. Gult kort: Marie Johannsdottir, Arna-Bjørnar.