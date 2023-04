Solbakken studerte Brann-spiller: – En vi har tro på i fremtiden

20-åringen er enig med Ståle Solbakken i hva han må forbedre.

Landslagssjef Ståle Solbakken var godt kledd da han så Brann tape for Odd på søndag.

19.04.2023 12:12 Oppdatert 19.04.2023 12:45

Ståle Solbakken trener Norge.

I TV 2-podkasten Fotballrådet sier landslagssjefen at det er viktig for ham å se kamper live, noe han gjorde da Brann tapte for Odd i helgen.