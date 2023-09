Southgate fyrer løs mot kritikere: – En vits

England-trener Gareth Southgate er ikke nådig med de som i lang tid har kritisert Harry Maguire. Stopperen var uheldig og scoret selvmål mot Skottland tirsdag.

FORSVARER: Gareth Southgate kommer med lovord om sin landslagstopper, Harry Maguire. Vis mer

Publisert: 13.09.2023 09:51

Manchester United-stopper Maguire ble i fjor et yndet objekt for kritikk av britiske kommentatorer og eksperter. Foran årets sesong ble han fratatt kapteinsbindet i klubben og har fått lite spilletid.

Midtstopperen fortsetter likevel å være ansett som en viktig brikke i Gareth Southgates mannskap.

ENGLAND-TRENER: Gareth Southgate. Vis mer

Tirsdag var han uheldig og satte ballen i eget mål, noe som førte til at han fikk høre det av skotske supportere. De jublet ironisk etter hver pasning han sendte av gårde.

– Jeg har ingen problemer med hva de skotske supporterne gjorde. De hadde det gøy, sa Southgate til Sky Sports etter kampen.

Han fyrte derimot løs mot kritikerne av stopperkjempen.

– Det er en vits. Jeg har aldri sett en spiller som blir behandlet så dårlig som ham, og ikke bare fra Skottland-fansen. Det er også kommentatorer, eksperter og andre. De har skapt et miljø for å kritisere en spiller som jeg aldri har sett før. Han har vært veldig viktig for oss. Han er en toppspiller, og vi føler alle med ham. Jeg føler veldig sterkt for dette.

England vant treningskampen 3-1.