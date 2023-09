Tror kaoset svekker Norges OL-sjanser: – Ingen forventninger til at de skal klare det

I Nations League-potten ligger en OL-billett til Paris. Landslagssjef Leif Gunnar Smerud erkjenner at det er et trangt nåløye. Fotballekspert er kritisk.

KJEMPER OM OL-BILLETT: Nytt trenerteam og ny kvalifisering står på trappene. Fredag er Leif Gunnar Smerud tilbake som midlertidig landslagssjef for kvinnelandslaget, og skal prøve å få det norske laget på rett kjøl i det som er en viktig OL-kvalifisering. Vis mer

Publisert: 22.09.2023 16:53

Nations League skal for første gang innføres på kvinnesiden, og fredag kveld åpner Norge mot Østerrike på Ullevaal.

Norge er seedet som nummer to i A-gruppen, og skal denne høsten spille kvalifiseringskamper til OL. Tidligere var det resultatene i VM som avgjorde om man kom seg dit.

Norge er i gruppe med Østerrike, Portugal og Frankrike. Vinneren av gruppen skal spille semifinale mot ett av lagene i de tre andre A-gruppene.

De to lagene som kommer seg til finalen, er kvalifisert til OL i Paris i 2024.

Tre europeiske lag får plass, etter som Frankrike allerede er kvalifisert som vertsnasjon.

Med andre ord er det en røff vei til en OL-billett.

– Det er jo et trangt nåløye, selvfølgelig. Men jeg har ikke vært nærmere en OL-billett, så vi må jo prøve, sier Leif Gunnar Smerud til VG, som skal lede Norge i de seks kvalifiseringskampene denne høsten.

Han får støtte av midtbanespiller Ingrid Syrstad Engen.

– Det handler om å slå de aller beste. Det blir en tøff høst, rett og slett, men vi skal gi alt, forhåpentligvis få ting på plass og se hvordan vi står. Vi skal gi alt for et godt første resultat mot Østerrike, sier Syrstad Engen til VG.

Fredag står første hinder for tur. Østerrike gjester Ullevaal stadion kl. 19.00, og den kampen kan du se på NRK 2 og følge i VG Live.

Fakta Disse lagene kjemper om en OL-plass i Nations League Dette er A-gruppene: Gruppe A1: England, Nederland, Belgia, Skottland Gruppe A2: Frankrike, Norge, Østerrike, Portugal Gruppe A3: Tyskland, Danmark, Island, Wales Gruppe A4: Sverige, Spania, Italia, Sveits PS! England kjemper om en OL-plass på Storbritannias vegne. PS2! Norge må vinne gruppen, selv om Frankrike også er der. Skulle det vise seg at Frankrike går til finalen, spiller man en bronsefinale der det tredje beste laget kvalifiserer seg. Vis mer

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen rangerer Norge sine OL-sjanser på 40 prosent, men hun har ingen forhåpninger.

– Jeg har ingen forventninger til at de skal klare det med så mye kaos som har skjedd. Men jeg håper at de skal klare å få det til, selvfølgelig, sier Gulbrandsen til VG.

KRITISK: Solveig Gulbrandsen er TV 2s fotballekspert og Norge-legende. Her fra hjemmet i Kolbotn. Vis mer

I Norges pulje finner man Frankrike, Østerrike og Portugal. Gulbrandsen mener at Frankrike skal være bedre enn Norge, mens Østerrike skal være jevne med Norge, og at Portugal skal på papiret være dårligere enn det norske laget.

Likevel peker hun på mange svakhetstegn i det norske laget:

– Man fungerer hverken i den ene eller den andre delen av banen, som er helt grunnleggende i et lag som sliter litt, sier Gulbrandsen og fortsetter:

– Men til syvende og sist handler det om at jeg føler at laget totalt sett ikke skjønner hva som faktisk kreves, fordi de har spilt på lag hvor man på en måte er best. Det er en helt annen hverdag å være underdog, sier hun.

Gulbrandsen er glad for at Nations League nå gir mulighet for OL-billett.

– Det kunne vært som før, at det ble bestemt ut fra prestasjonen i VM. Da hadde man vært kjørt. Sånn sett er man glad for å få en mulighet, sier hun.

Gulbrandsen er spent.

– Skal man komme til OL, må man være god, og der har ikke Norge vært gode nok, til å være der oppe. Jeg er veldig spent, sier hun.