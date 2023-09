Tømrer-Jens nær cupfinalen: – Det største som har skjedd

Tømrer og toppscorer Jens Aslaksrud (25) drømmer om cupfinalen. Kjelsås er den første nivå 3-klubben i NM-semifinalen på 47 år. Onsdag venter Molde på Grefsen stadion.

JOBBER DOBBELT: Det blir lange arbeidsdager for Jens Aslaksrud i familiens byggefirma og i Kjelsås fotball.





– Helt fantastisk å være med på. Det største som har skjedd i livet mitt, sier Kjelsås-spissen til VG mens han jobber full dag i familiens byggefirma.

Fotballpresident Lise Klavenes må nøye seg med ståplass under semifinalekampen. De 500 blå plastsetene er reservert de som ankommer først. Semifinalen starter allerede kl. 16.00. Belysningen er ikke god nok for en kamp i flomlys.

Kjelsås inviterer til folkefest. Samtlige 3000 billetter er solgt ut for klubben som ligger vest for Vålerenga, øst for Lyn og litt nord for Skeid på hovedstadens fotballkart.

Norges Fotballforbund innførte i fjor regelen om at den lavest rangerte klubben skal ha hjemmekamp i NM-rundene.

Kjelsås berget seg videre via straffekonk i 1. rundekampen mot Follo på bortebane. Resten av cupkampene har foregått i villastrøket ikke langt fra markagrensen.

– Den regelen har vi nytt godt av. Vi har fleipet mye med at «veien til Ullevaal» går via Grefsen stadion. Vi er glad i å spille hjemmekamper, ler kaptein Ola Bjørndal (29).

For på rad og rekke er Stabæk, Jerv, KFUM Oslo og Raufoss brutt ned og slått av hardtarbeidende Kjelsås-spillere på det helt nedslitte kunstgresset på Grefsen stadion.

– Banen er dårlig. Det er alle i Kjelsås enige om, sier Jens Aslaksrud.

FAR & SØNN: Jens (til høyre) og Inge Aslaksrud i gang med dagens jobb.

Høyt oppe i Holmenkollåsen forbereder han seg til sitt livs kamp. Sammen med faren Inge Aslaksrud setter han opp stillas. Klimaendringene. En vannskade skal utbedres.

Jens har kontrakt og en liten lønn i Kjelsås, men Molde-stjernene møter i realiteten en dobbeltarbeidene amatørspiss.

– Til tider så er det veldig krevende. Jeg har et fysisk yrke og merker det. Jeg stiller ikke alltid med like mange krefter på trening, forteller Aslaksrud.

MATCHVINNER: Jens Aslaksrud (til venstre) jubler for straffescoringen som på overtid sendte Kjelsås til NM-semifinalen. Til høyre kaptein Ola Bjørnland.

– Det er ekstra viktig å være nøye med når du skal restituere, spise, drikke og sove. Vi driver jo ikke som profesjonelle, men må være veldig profesjonelle for å klare dette, mener spissen ikledd lue og arbeidstøy.

Men i kampene viser Kjelsås-spissen virkelig at han har krefter i reserve. Han avgjorde kvartfinalen mot Raufoss på straffesparket nesten fem minutter på overtid. Tre av hans fem cupmål har kommet i overtiden – pluss to av fem scoringer i serien.

– Det har vært noe av dem. Så vi får håpe at det fortsetter, sier spissen oppvokst i klubbens nabolag.

KJELSÅS-KAPTEIN: Ola Bjørnland er regnskapsfører på heltid.

Kjelsås-kapteinen møter VG i et helt annet miljø. Han jobber full dag som regnskapsfører i Vika Atrium rett bak Aker Brygge. Når siste regnskap er gjort opp, bærer det seks kilometer opp til det klubben liker å kalle «Oslos tak».

– Jeg punsjer tall dagen lang. Det er god oppladning til å spille fotball, forklarer Bjørnland fra Bjørndal sør i byen.

– Det er både krevende og gøy. Dagene er fulle. Men det gir mye glede, sier han.

Der møter han en blanding av studenter og folk i full jobb.

– Vi har hatt en fantastisk miljø i alle år. Det skal Eivind (Kampen, trener) ha mye av æren for. Han har alltid bygd fine grupper. Jeg har spilt med veldig mange forskjellige spillere i Kjelsås, men laget vårt er alltid en sammensveiset gjeng med godt miljø, forklarer Ola Bjørnland.

TAKK FOR KAMPEN: Eivind Kampen vasker drakter og treningstøy Kjelsås.

Eivind Kampen lemper store kurver med drakter og treningstøy. Etter at materialforvalteren forsvant for åtte år siden har Kjelsås-treneren tatt seg av vaskerommet.

– Det står ikke i stillingsinstruksen, for å si det sånn. Men dugnadsånden slår inn. Vi er en fattig klubb med få stillinger og lite penger, sier Kjelsås-treneren midt i draktvasken etter 1–1 i seriekampmot MFK-lillebror, Træff, søndag.

Moldes budsjetterte omsetning i 2023 (157 millioner kroner) er nesten 45 ganger større enn Kjelsås-budsjettet (3,5 millioner kroner). Cupsuksessen gir klubbkassen etterlengtet påfyll.

Kjelsås Fotball En del av Kjelsås IL i Oslo-bydelen Nordre Aker.

Har 900 medlemmer og nesten 60 lag.

Herrelaget har sammenhengende vært 43 sesonger på nivå 2 og 3.

Spilte sist på nest høyeste nivå mellom 1998 og 2001.

Setter klubbrekord med semifinale i NM. Nådde 4. runde i 1987 og 1999. 2–1 over Vålerenga (2. runde) i 2011 regnes som klubbens høydepunkt inntil årets sesong. Vis mer

Klubbens estimat er at cupsuksessen gir 1,9 millioner kroner i kassa – inkludert semifinalen mot Molde.

– Det er mye penger for oss. Inkludert spillersalg så får vi et godt økonomisk år, sier styremedlem Alexander Rein, som ble bedt om å synge da han ble oppringt av en som ville ha semifinalebilletter.

Molde-supporteren trodde han snakket med artisten Rein Alexander.

Alexander Rein skratter godt sammen med Eivind Kampen.

ØKONOMISK OPPTUR: Cupen betyr mye for klubbkassen til Kjelsås. Trener Eivind Kampen (til høyre) og styremedlem Alexander Rein.

Humøret er ikke preget av at Kjelsås bare har vunnet en av syv seriekamper siden kvartfinaletriumfen i juli. Det meste handler om Molde-kampen.

– Det har vi kanskje merket på spillegruppen også. Siden kvartfinalen har ikke mange lurt på hvem vi møter i neste seriekamp. Det har vært en tøff utfordring. Vi har ikke vært bra. Det har vært et «rart kok», beskriver treneren.

– Vi har en fryktelig liten mulighet mot Molde, men vi har ikke noe forventningspress. Dette er David mot to ganger Goliat. Det er supergøy. Slik har cupen vært hele veien. Vi har hatt lave skuldre og sluppet oss løs, mener Eivind Kampen.

41-åringen, oppvokst på Fagernes i Valdres, har en helt uvanlig historie. Han har trent Kjelsås i 12 sesonger.

– Det er spesielt. Det høres ut som jeg har sittet på samme flekken. Men det har vært utvikling i Kjelsås hele veien, mener han.

KAMPENS HULE: Eivind Kampen i trenerkontoret på Grefsen stadion.

Sammen med assistenten Jørgen Bjørn, 28-åring fra Alvdal, jobber han konstant med å utvikle Oslo-klubben videre. Under Kampens ledelse har Kjelsås vært en stor eksportør av spillere til eliteserien.

– Vi er små på økonomi, men har vært ekstremt nøye på hvilke typer vi tar inn i klubben. Det finnes tusenvis av kjempefine talenter i Oslo, men det finnes kanskje ikke så mange tålmodige typer. Det er ulempen ved å være i en stor by. Det er utrolig mange talenter som har vært i 4–5 klubber før de har fylt 22, mener Eivind Kampen.

VELKOMMEN MOLDE: Bortegarderoben på Grefsen stadion byr ikke på luksus.

– Vi har funnet en nisje med de som er litt mer tålmodige, og kan jobbe over tid. Vi rensker unna de som ikke passer inn i denne kulturen. Vi har lukket døren for mange talenter.

FROM GREFSEN WITH LØV: Grefsen stadion bærer mer preg av høst enn toppfotball.

Kampen kaller Ola Bjørnland og Jens Aslaksrud for «kulturbærere». Kjelsås-treneren mener de etablerte spillerne er svært viktige for nye spillere som kommer til 2.-divisjonsklubben.

– Du må være ydmyk. Jobbe hardt, og ha respekt for de andre i gruppen. Det er ikke så mye mer hokuspokus enn det, mener kaptein Bjørnland med 10 sesonger i Kjelsås.

Ambisjonen er å komme tilbake til Obos-ligaen Obos-ligaenNivå 2 i norsk fotball for menn.. Kjelsås opplevde sitt sportslige høydepunkt med Stig Mathisen Stig MathisenKjelsås-legende som trente A-laget i til sammen 19 sesonger. Kåret til Årets trener av Trenerforeningen i 1998. som trener. Hans spillestil var ekstremutgaven av Egil Olsens Drillo-fotball på landslaget for 30 år siden. Det endte nesten i eliteserien for 25 år siden.

Ikke siden 1976 har en klubb fra nivå 3 spilt semifinale i norgesmesterskapet. Sogndal kom helt til cupfinalen (tap 2–1 for Brann), men hadde allerede rykket opp.

Kjelsås ligger som nummer fem i PostNord-ligaen.