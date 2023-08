Guardiola avslører spesielle Haaland-krav: – «Ikke tving det fram»

MANCHESTER (VG) Pep Guardiola (52) toner ned forventningene til Erling Braut Haaland (23). Derfor har Manchester City-manageren gitt superstjernen klar beskjed om hva han vil se av ham på trening og i kamp denne sesongstarten.

TIKKER MOT LIGASTART: Fredag kveld starter Premier League for Pep Guardiola og Erling Braut Haaland, her er duoen etter Community Shield-tapet for Arsenal sist søndag. Vis mer

Publisert: 10.08.2023 Oppdatert: 11.08.2023 00:07

For før fredagens serieåpning mot nyopprykkede Burnley, fikk Guardiola spørsmål om han ser etter forbedringer hos Haaland utover det å score mye mål denne sesongen.

Det ble gjort et poeng ut av at flere spillere ofte bruker ett år på å bli komfortable under Guardiolas måte å spille fotball på, men at dette tross alt ikke gjaldt Haaland som i vår ble hele Europas målkonge i sin første City-sesong.

– Han trenger jo ikke en andresesong. Han trengte bare én tellende kamp for å forstå, ikke noe mer enn det, sier Guardiola, smiler litt og blir møtt med humring blant journalistene i Citys mediesenter noen gode steinkast fra Etihad stadium.

Guardiola drar journalistene ett år tilbake i tid. Da Haaland ikke fikk det til under Community Shield-oppgjøret mot Liverpool i sin aller første tellende kamp for de lyseblå.

Men 23-åringen svarte med å hamre inn sin første City-scoring i ligaen uken etter. Men i år er tonen annerledes.

– Jeg vil råde ham til å ikke legge så mye press på det å score mål. Jeg sa til Erling «kom tilbake på ditt beste». Fordi han er tross alt 1,90 meter eller noe sånt. «Prøv ditt beste fysisk og mentalt. Scorer du, så greit. Hvis du ikke scorer, så greit», sier Guardiola.

Han fortsetter:

– «Prøv å forbedre deg på detaljene, på kvaliteten og ferdighetene du må ha i noen rom (på banen) så du kan bli en bedre spiller. Og laget hjelper deg, du kommer til å få sjanser til å score. Det er det du må gjøre».

Haaland har imidlertid ikke hatt den beste oppladningen til første ligakamp mot Burnley på Turf Moor fredag kveld.

Han var bortimot usynlig i den drøye timen han fikk mot Martin Ødegaards Arsenal i Community Shield-kampen på Wembley sist helg.

Men ingen på balløya virker å være bekymret foran møtet med nyopprykkede Burnley, der Sander Berge kan være i startelleveren, og som ledes av eks City-legende Vincent Kompany.

Haalands scoringsrekorder sist sesong, de 36 Premier League-nettkjenningene og totalt 52 mål i alle turneringer, har satt sine spor.

Hverken lagkamerater eller journalister tviler på ham. Heller ikke Guardiola.

Så forteller manageren noe spesielt:

– Jeg vil ikke at Erling skal score 50 eller 60. Men vær så fornøyd som du var sist sesong, ta det med ro, og kom deg tilbake på ditt beste, etter ferie, etter Asia (der City var på sesongoppkjøring). Han må fortsatt ha litt tid, sier han og fortsetter:

– Tren litt bedre for hver dag, spill hver kamp og krev av deg selv at du gjør en innsats, etterpå kommer målene naturlig. Ikke tving det frem. Men man må gjøre noe, han og alle, slik at noe skjer. Du må gjøre noe for å få sjanser, forsvare deg, score, ikke slippe inn, sier Guardiola.

SUKSESS: Vincent Kompany, her med beviset på at Burnley vant sist sesongs Championship. Vis mer

Burnley-kampen blir altså et gjensyn med Vincent Kompany. En som ifølge flere medier og Guardiola selv har forvandlet klubben til noe helt annet enn den var.

Fotballen skal være attraktiv, de ønsker lange angrep og kontrollere motstanderen med ballen i laget.

– Den første kampen er vanskelig. Spesielt mot nyopprykkede lag. De har ingenting å tape, en energi og drøm om å gjøre en god sesong. «Vini» gjør en utrolig jobb. Han har endret dem fullstendig. Han «ødela» Championship (nivå to som Burnley rykket opp fra). Jeg er sikker på at han kommer til å gjøre det bra, sier Guardiola.

PS: Kampen mellom Burnley og Manchester City spilles fredag klokken 21:00 og kan ses på V Sport PL eller Viaplay.