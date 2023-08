30-åring fra Oslo har gitt samtykke: Nå kan Haaland sikre varemerke på eget navn

En 30-åring fra Oslo har tidligere stått i veien for Erling Braut Haalands (23) ønske om å eie varemerkenavnet «Erling Haaland». Nå har Manchester City-stjernen innhentet samtykke av 30-åringen til å søke om merkevaren på eget navn.

UTENOMSPORTSLIG JUBEL: Erling Braut Haaland har trolig sikret varemerken «Erling Haaland». Vis mer





Publisert: 08.08.2023 Oppdatert: 08.08.2023 16:59

– Vi har sendt inn et skriv til Patentstyret, hvor det har blitt innhentet samtykke fra innehaver av det motholdte varemerket. Patentstyret vil da etter hvert godta også den siste søknaden, sier Thomas Hagen i Advokatfirmaet Schjødt til VG.

Det betyr etter alt å dømme at Erling Braut Haaland snart får registrert rettighetene til varemerket «Erling Haaland».

Hagen sier det ikke har blitt betalt noe for å få rettighetene, men at det er innhentet et samtykke fra innehaveren av varemerkeregistreringen «Haaland».

I starten av juni skrev VG at Erling Braut Haaland gjennom Advokatfirmaet Schjødt hadde sendt inn tre søknader til Patentstyret i Norge:

Hans egen signatur

Lotus-feiringen

Navnet «Erling Haaland»

De to første ble godkjent uten problemer, det siste ble ikke, og Haaland fikk tre måneders frist på å klage på avgjørelsen.

INNVILGET: Erling Braut Haaland fikk innvilget varemerket på ham selv i lotusstilling uten problem. Så lett var det ikke med varemerken på navnet «Erling Haaland». Vis mer

Grunnen til at Haaland ikke fikk godkjent «Erling Haaland» var fordi det var for likt «Haaland»-varemerket som allerede var registrert på en 30-åring fra Oslo.

En drøy måned senere skrev TV 2 at Haaland hadde sendt inn klage, og krevde å få varemerken slettet. 30-åringen fikk en måned på å svare.

Nå er det klart at innehaveren av varemerkeregistreringen «Haaland» har gitt City-stjernen tillatelse til å søke om «Erling Haaland».

Det betyr at Manchester City-spilleren etter alt å dømme også får registrert rettighetene til bruke varemerket «Erling Haaland».

Seksjonssjef i design- og varemerkeavdelingen i Patentstyret, Knut Andreas Bostad, sa dette til VG 1. juni:

– Vi har en Haaland-søknad som kom inn til oss 8. september 2022. De har søkt om å kunne bruke det på klær, salg av fottøy og en del andre ting, som en del av tingene også Erling Haaland har søkt om i ettertid. Det er derfor et mothold for oss. Fordi vi allerede har en registrering inne.