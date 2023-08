Romano: Premier League-rival nærmer seg enighet om Berge

Flere medier melder mandag at Sander Berge kan være på vei til Burnley.

Sander Berge i en treningskamp mot Derby forrige uke. Vis mer

Overgangsjournalisten Fabrizio Romano melder at Burnley nærmer seg enighet med Sheffield United om en overgang for Sander Berge.

Mike McGrath i The Telegraph skriver på Twitter at det har vært diskusjoner om en overgang for Berge.

Berge har ett år igjen av kontrakten med Sheffield United, som er tilbake i Premier League denne sesongen.

Burnley trenes av tidligere Manchester City-kaptein Vincent Kompany. De er også nyopprykkede etter å ha vunnet Championship suverent forrige sesong.

Berges agent Morten Wivestad har ikke besvart VG henvendelse.