Frykter alvorlig skade for Haugesund-unggutt

(Stabæk – Haugesund 3–0) Etter bare ett minutt på Nadderud-gresset ble tilskuerne vitne til grufulle scener da Claus Niyukuri (23) måtte ut på båre. Mot ti mann tok Stabæk sin første seier for sesongen.

EKKELT: Kneskaden til Haugesunds Claus Niyukuri i kampen mot Stabæk var ikke et pent syn.

23.04.2023 19:51

Haugesund ble redusert til ti mann og Stabæk vant 3-0 da de scoret sine første mål for sesongen. Det røde kortet til Kevin Krygård var med på å skape sterke reaksjoner, men marerittkvelden for Haugesund begynte allerede etter ett minutt.

For gressmatten på Nadderud ble igjen et tema etter at Claus Niyukuris kne fikk et brutalt møte med underlaget.

Haugesunds midtstopper ble byttet ut med det som så ut som en fryktelig kneskade. I en hodeduell med Stabæk-spiss Kasper Høgh landet Niyukuri helt feil da foten stoppet i gresset og kneet bøyde seg en helt annen vei enn det skal.

– Får du den landingen der med strakt kne, så kan det veldig fort være korsbåndet som har røket, sa TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah i deres studiosending.

– Det der er fryktelige scener, og vi trenger ikke å se reprisen igjen, for det der gjør vondt å se når spillere får den type skader, fulgte Jesper Mathisen opp med.

Niyukuri fikk først hjelp av banen, men like etter ble han fraktet ut av stadion på båre.

Inn mot første serierunde var naturgressbanen på Nadderud en stor snakkis, og underveis i kampen mellom Stabæk og Odd fikk banen slakt av Odds Sondre Solhom Johansen.

Etter den voldsomme skaden ble banen diskutert igjen:

– Det er grønnere, men det er samtidig en veldig vanskelig bane å spille på. Det er ikke perfekt, konstaterte Mathisen.

Tidligere Stabæk-spiller Amankwah, som selv har spilt sine minutter på Nadderud våget ikke å komme med for hard kritikk:

– Jeg kvier meg for å snakke om baneforholdene på Nadderud. Da jeg gjorde det sist fikk jeg refs av Stabæks daglige leder i lokalavisene.