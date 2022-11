Starten i Ungarn var tøff. Nå kan Zachariassen havne på Old Trafford.

Kristoffer Zachariassen senket Monaco og er målkonge i Ferencváros. Nå vil han møte favorittklubben.

Slo gjennom i Nest-Sotra. Nå herjer han for et annet lag i grønt og hvitt.

17. nov. 2022 14:53 Sist oppdatert nå nettopp

Kristoffer Zachariassen (28) har levert så langt denne sesongen.

Strilen står med elleve mål og har fire målgivende for grønnkledde Ferencváros fra Budapest. Han scoret et av sesongens viktigste mål for hovedstadsklubben da han satte inn 1–1 mot Monaco i oktober. Scoringen sikret dem gruppeseier i Europa League.