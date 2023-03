Andrine Hegerberg tilbake etter ti år: – Det trigger meg

Hun forlot Norge som tenåring. Nå er Andrine Hegerberg (29) tilbake. Som Toppseriens frontfigur i Brann. Det skaper entusiasme foran seriestarten lørdag.

HEGERBERG(EN): Andrine Hegerberg er klar for en seriestart i rødt for Brann og Bergen. Bildet er tatt på Ullevaal stadion.

25.03.2023 11:35

– Jeg liker at det er trykk, sier hun til VG foran comebacket i Toppserien.

– Det trigger meg å være med på å påvirke utviklingen. Ikke bare for at Brann skal vokse, men hele produktet Toppserien. Hvis vi vil bli tatt på alvor, må vi ta noen grep. Det er vi så absolutt i gang med, sier Hegerberg til VG.

Bergens kvinnelige stolthet skal forsvare to strake seriemesterskap. I fjor samlet Brann på det meste 10.582 i toppkampen mot Vålerenga. Denne sesongen starter mot Lyn i Oslo lørdag.

– Utrolig artig. Jeg liker engasjement. Det har Bergen så langt vist at de kan gi. Jeg har fått en varm velkomst og har veldig lyst til å gi tilbake på banen, sier midtbanespilleren oppvokst på Sunndalsøra.

– Dette er helt fantastisk. Hun har virkelig bydd på seg selv. Det er enorm interesse for Andrine i Bergen og hun stiller på alt, sier Hege Jørgensen – daglig leder i Toppfotball Kvinner.

– Vi ropte av glede på kontoret da vi hørte nyheten. Et veldig viktig signal for Toppserien at hun har lyst til å spille her. Hun er en ekstrem positiv ambassadør. Hun brenner for å gjøre en forskjell og brenner for like muligheter for jenter, mener Jørgensen.

SØSTRENE: Ada (til venstre) og Andrine Hegerberg spilte sist sammen under EM i 2017. Siden har ikke Andrine spilt for Norge.

– Jeg skal ikke ta Toppserien med storm, men jeg skal komme tilbake å gjøre som jeg har gjort i utlandet: Jobbe knallhardt i det daglige og være skjerpet på detaljene som profesjonell spiller, sier Andrine Hegerberg selv.

Hun prøver å dempe begeistringen litt i Vestlandets hovedstad.

– Etter intervju fem i Bergen måtte jeg gjøre det klart at det ikke blir noen «Messi-raid», sier Hegerberg som var NRK-ekspert under VM i Qatar.

– Det er ikke slik jeg skal bidra mest. Men jeg håper jeg skjønner hvordan lag og dynamikk fungerer. Hvordan vi får det beste ut av hver andre. Jeg er veldig opptatt av detaljer, sier hun og legger til:

– Jeg blir ertet for å bruke ordet «detaljer» så mye. Men det skiller mellom at ting ser «dritbra» ut eller ikke fullt så bra.

Andrine startet karrieren sammen med den to år yngre søsteren, Ada Hegerberg, i Kolbotn. Etter cuptittel med Stabæk i 2012 forlot de begge Norge.

FOR PSG: Andrine Hegerberg signerte for Paris Saint-Germain i 2018.

Hun mener forskjellen er enorm fra det to blad Hegerberg dro fra for ti år siden.

– Herre måne. Den er stor. Jeg var en sulten spiller som ville utvikle meg. Jeg trengte mer enn det Norge hadde å tilby. Folk sa det var et modig valg å dra ut, men jeg synes det hadde vært modigere å bli værende i Norge. Jeg savnet utvikling. Som spiller måtte jeg «dra» i så mange andre for å få den utviklingen jeg selv ønsket meg.

Etter en sesong tyske Turbine Potsdam skiltes søstrenes veier. Andrine Hegerberg har siden spilt i Sverige, England, Frankrike, Italia og Sverige igjen.

Fakta Andrine Stolsmo Hegerberg Født: 6. juni 1993. Klubb: Brann. Tidligere klubber: Häcken, Roma, PSG, Birmingham, Kopparbergs/Göteborg, Turbine Potsdam, Stabæk og Kolbotn. A-landskamper: 25. Yngre landskamper: 77. Vis mer

– Jeg har en del erfaring og har både opplevd mye kult og mye motgang. – Jeg sitter ikke på fasiten, men har sett hva som funker og hva som ikke gjør det, sier hun.

Sesongen i PSG ble til en stor del ødelagt av skader, mens korsbåndet røk da hun var Roma-spiller i 2021.

Nå har hun vendt tilbake til Norge og kjæresten Markus Neby.

MED KJÆRESTEN: Andrine Hegerberg og kjæresten Markus Neby i NRK-sammenheng for tre år siden.

– Timingen var fin da Brann la frem sin interesse og fortalte hvor de står og hvor de vil. Etter ti år ute så fikk jeg en god magefølelse. Det er ikke bare det å komme hjem. Jeg ønsker å være med å kjempe i toppen og at det skal være tilrettelagt for å være profesjonell og kunne levere, sier hun.

Brann vant «The Double» sist høst, men spillere som Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Lisa Naalsund, Sissy Åsland, Svava Ros Gudmundsdottir og Ingrid Ryland har forsvunnet.

Fakta Seriestarten Lørdag 25. mars. Kl. 15.00: Rosenborg – Stabæk, Åsane – Røa, Lyn – Brann, LSK Kvinner – Avaldsnes. Kl. 16.45: Vålerenga – Arna-Bjørnar. Vis mer

BRANN-DUO: Andrine Hegerberg med Brann-kaptein Cecilie Reddish Kvamme på Toppseriens kickoff før sesongen.

Hun er klar på at hun ikke kommer til å dominere med ekstreme enkeltprestasjoner. Andrine Hegerberg håper «spilleforståelse kombinert med pasningsspill skal hjelpe maskineriet riktig vei».

Toppserien inneholder for første gang 27 kamper. Det er kraftig opp fra 18 matcher for bare to år siden.

– Med så mange kamper er du nødt til å ha gjort en god jobb både i trening og planlegging. Har du ikke holder spillerne friske, så blir det vanskelig å ta gull, sier Brann-profilen.

Toppserien er i dag ranket som den 11. beste ligaen i Europa. Målet er å komme opp blant de seks beste.

– Hun er et signal til andre spillere om at Toppserien er en ganske kul serie. Det kommer flere folk på kampene, det er bedre økonomi, det er økt profesjonalisering i alle ledd, mener Hege Jørgensen i Toppfotball kvinner.