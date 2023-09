Guardiola roste Bobb – men reagerte på involvering: «Hvorfor skjøt han ikke?»

MANCHESTER (VG) Manchester City-manager Pep Guardiola (52) fikk spørsmål om noen av de «nye» spillerne han ga muligheten tok sjansen sin i ligacupen. Da trakk han først og fremst frem en nordmann.

FØRSTE FRA START: Oscar Bobb, her i duell med en Newcastle-spiller Lewis Hall i onsdagens kamp. Vis mer

Publisert: 28.09.2023 00:50 | Oppdatert: 28.09.2023 01:05

– Absolutt. Oscar (Bobb) var mer enn briljant. Offensivt og defensivt. Fyren har spilt utrolig. Han gjorde det bra, sier Guardiola på pressekonferansen etter ligacup-exiten mot Newcastle onsdag kveld.

Etter flere innhopp i Premier League og Champions League fikk Oscar Bobb tillit fra start for første gang i en tellende Manchester City-kamp.

20-åringen gikk inn i en noe uvant rolle enn det man har sett ham tidligere. De foregående kampene for førstelaget har han tatt plass ute på høyrekanten. Men mot Newcastle spilte han i en spissduo sammen med Julián Álvarez.

– Han har spilt i en tier-rolle tier-rolleTier-rollen omtales som plassen bak spissen i et lag., som kant, men sentralt vet vi at han beveger seg bra. Det er også utrolig hvordan han jobber uten ballen. Tempoet er utrolig, sier Guardiola, som overfor Sky Sports kalte Bobb-prestasjonen «perfekt».

I lokalavisen Manchester Evening News blir nordmannen belønnet med syv på børsen.

Mye av grunnen til det er at Bobb og Álvarez fant hverandre fint i førsteomgang. Ved en anledning ble det ordentlig farlig, men Guardiola hadde foretrukket om Bobb var mer egoistisk.

– Den sjansen med Julian. Der var han (Bobb) for «sjenert». I den situasjonen, slik forsvaret rygget, skulle han avsluttet selv. Men det er normalt. I den alderen kan slikt skje. Men nå har han fått 90 minutter pluss tilleggstid. Og det er veldig bra, oppsummerer Guardiola.

Akkurat den situasjonen merket også Joe Bray seg. Han følger City tett som reporter i Manchester Evening News.

– På den sjansen med Alvarez… Du så at Guardiola snudde seg og tenkte «hvorfor skjøt han ikke». Det sa han også på pressekonferansen. Samtidig er det jo litt sånn Guardiola vil spille, sier Bray og smiler.

Han mener Bobbs debut fra start var veldig god.

– Han var overalt i den første omgangen. Han spilte nok i sin beste posisjon. Det er der han har spilt mye i akademiet.

FØLGER CITY TETT: Joe Bray i Manchester Evening News. Her i presserommet på St. James’ Park i Newcastle onsdag kveld. Vis mer

At Guardiola trakk frem nettopp Bobb – og ikke Rico Lewis, Sergio Gómez eller Kalvin Phillips som fikk en sjelden sjanse fra start – overrasker ikke journalisten.

– Han var den beste av dem. Han var mye involvert, forsøkte hele tiden å skape noe. Fotarbeidet og nærteknikken hans er glitrende. Han kommer seg ut av situasjoner som virker umulige.

– Det er forståelig at han ikke er så mye involvert i den andre omgangen. Newcastle ble mye mer fysiske. Men det er et godt tegn at han ble på banen da City jaget utligning, sier Bray.