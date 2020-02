På kveldens årlige møte i Hødd Fotball var økonomien i klubben et av temaene. Både daglig leder Per Arve Moldskred og nestleder Tommy Walaunet mener 2020 blir et krevende år.

– Status akkurat nå er at klubben er i en bedre forfatning, har en sunnere drift og går med overskudd. Men økonomien er ikke friskmeldt, for det er fortsatt underskudd i drifta, sier Walaunet til Sunnmørsposten.