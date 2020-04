En hel fotballverden har med få unntak vært nedstengt siden midten av mars. I en halvannen måned har spillere og fans lurt på når lærkulen for alvor kan begynne å rulle igjen.

Nå gir forskningen elitefotballen tro på at ventetiden ikke trenger å vare så veldig mye lenger. En undersøkelse gjort ved universitetet i Aarhus antyder at smittefaren for fotballspillere er svært lav.