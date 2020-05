Slik blir europeisk fotball denne våren

Dersom Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund starter opp den tyske ligaen igjen med lokaloppgjør mot Schalke allerede neste helg, kommer den tyske modellen til å være bli lærebok for all europeisk fotball.

Det forutsetter selvfølgelig at tyskerne lykkes. Det er grunner til at de gjør det fordi det er utarbeidet et system for testing og smittevern som er preget av tysk grundighet. Men beslutningen er også møtt av kritikk i landet. Blant annet ønsket ikke Werder Bremens ledelse en åpning av fotballen nå.

Men for svært mange var det et velkomment klarsignal fra statsminister Angela Merkel.

– Vi vet at vi er blitt gitt stor tillit, sier presidenten i det tyske fotballforbundet (DFB), Fritz Keller. Han bedyrer at de skal vise seg tilliten verdig.

TYSKLAND

Oppstart: Trolig 16. mai. Det er utarbeidet et grundig reglement for hvordan en åpning av tysk fotball skal foregå sikkert. Det gjenstår ni serierunder, og ingen kamper skal spilles med publikum.

Testing: Det er utarbeidet strenge planer for testing av spillerne. Allerede er alle spillere og de som er nærmest i støtteapparatet, testet to ganger. Ved siste runde hadde 10 av rundt 1700 testede i tysk fotball koronavirus.

Det er ikke krav om at hele troppen skal i karantene dersom en spiller tester positivt, bare enkeltspilleren. Det skal gjennomføres koronatester av spillerne kontinuerlig.

Thibault Camus / AP

ENGLAND

Oppstart: Trolig ikke før sent i juni eller juli. Det diskuteres fortsatt hvordan det skal gjøres og en rekke alternativer er på bordet. Det handler om å spille på et par-tre utvalgte lukkede arenaer. Kamper går dermed på nøytral bane. Det er snakk om å hurtigspille de gjenstående serierundene i løpet av en måned. Fortsatt er alt usikkert. Det er ikke gitt klarsignal eller antydninger fra myndighetene om når Premier League og Championship kan starte igjen.

Testing: Det er helt åpenbart at uten et omfattende testsystem kan ikke fotballen i England starte. Det har vært snakk om å isolere spillerne i treningsleirer mens de avsluttende kampene spilles. Fortsatt stor usikkerhet.

SPANIA

Oppstart: Det er ikke fastsatt noen oppstartsdato, men det er de færreste som tror at den øverste divisjonen i Spania kommer i gang før langt ut i juni, kanskje ikke før juli.

Testing: Det er utarbeidet et testregime frem mot en eventuell oppstart av seriespillet. Spillerne skal være testet minst fire ganger i løpet av fire uker før det skal være mulig å starte full trening med hele laget.

DANMARK

Oppstart: I slutten av mai, begynnelsen av juni. Endelig avgjørelse ikke fattet.

Testing: Det skal testes for koronavirus mellom hver eneste serierunde.

SVERIGE

Oppstart: Seriespill begynner, slik det nå ser ut, 14. juni i de to øverste divisjoner. Kan bli åpning med tilskuere til stede.

Testing: Ikke foreløpig noe kjent regime for testing av spillere/støtteapparat.

ITALIA

Oppstart: Ingenting er det fattet endelig beslutning om. De mest positive anslagene går ut på at seriespillet skal kunne starte tidligst 14. juni. Spillerne er så vidt tilbake i individuell trening i noen klubber.

Testing: Spillerne skal testes, men det faktum at det er bare spillere med positiv test som skal i karantene, er møtt med kraftig kritikk. En del klubber er ikke i gang med trening ettersom de ønsker å teste alle spillerne grundig før de slippes løs på treningsfeltet.

NEDERLAND

Serien avsluttet. Det blir ikke snakk om å spille toppfotball før 1. september.

Klubbenes spillere trener nå i små grupper.

FRANKRIKE

Seriene er avsluttet og skal ikke spilles ferdig.

BELGIA

Oppstart: Det er ikke fattet en endelig beslutning om hva man skal gjøre med de profesjonelle ligaene. Styret i den belgiske ligaen har anbefalt avslutning av sesongen slik den er spilt til nå. Generalforsamlingen tar en endelig beslutning 15. mai.