Høsten 2014 kom Daniel Gretarsson for første gang til AaFK på et treningsopphold, så ble til en overgang til klubben fra 1.1. 2015. Siden den gangen har islendingen blitt en stadig viktigere del av laget, som har gjort at han er blitt Lars Bohinens forsvarssjef.

Sommeren 2017 signerte Gretarsson sin foreløpig siste kontrakt med klubben, som utløper etter årets sesong. Nå er det ikke sikkert at 24-åringen kommer til å signere ei ny kontrakt med AaFK.