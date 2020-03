Da Sunnmørsposten spurte Lars Bohinen om han var komfortabel med situasjonen i spillerstallen i underkant av fire uker før seriestarten mot Haugesund, svarte han slik:

– Nei, jeg er for så vidt ikke det når det er slik at Holmert (Fridjonsson) er ute ei stund med skade, og vi mangler en spiss fra før av. Så er det litt smårusk i maskineriet, som gjør at det går litt opp og ned med oss, sier Lars Bohinen.