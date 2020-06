Hegerberg signerer gigantavtale: – Stort steg i karrieren min

Det bekrefter Hegerberg selv i sosiale medier mandag.

I en pressemelding står det at 24-åringen har skrevet under en avtale på «minst ti år» med det amerikanske merket. Lyon-spilleren skal bli en global ambassadør.

– Dette er et nytt stort steg for meg i karrieren min. Nike og jeg har et felles mål om å løfte kvinnesporten de neste årene. Det er det jeg har oppnådd som har fått meg dit jeg er i dag, og jeg ønsker å fortsatt skrive historie ved hjelp fra Nike. Det gjelder både på og utenfor banen. Jeg er kjempefornøyd med å være en del av dette laget, sier Hegerberg i pressemeldingen.

Hun sier også det hadde vært «en drøm» å få sin egen utstyrskolleksjon en dag.

Sammen med Ronaldo og Neymar

Ifølge VG skal avtalen ha en totalramme på drøyt ti millioner kroner.

Hegerberg skal bli et av de kvinnelige ansiktene til Nike på verdensbasis, sammen med blant andre tennisstjernen Serena Williams.

På herresiden er allerede fotballkollegaene Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé og Neymar i Nike-stallen. Det samme er basketgiganten LeBron James.

Hegerberg har tidligere vært sponset av Puma, men har startet å dele bilder av seg selv i Nike-tøy.

Lyon-spissen, som fikk Ballon d’Or i 2018, og sto på scenen sammen med Cristiano Ronaldo, er for tiden i opptrening etter en korsbåndskade.

Trente med ball

Hegerberg skadet det høyre kneet alvorlig under en treningsøkt i januar. Normal rehabiliteringstid etter en korsbåndskade er minst ni måneder, og Lyon-proffen gjør store fremskritt.

Onsdag denne uken meldte L’Équipe at hun trente for ball igjen for første gang siden skaden.

Hun befinner seg nå i Polen, der ektemannen Thomas Rogne spiller for Lech Poznan. Der er hun altså i gang med trening med ball.

Det er ikke satt noen dato for når Hegerberg kan være tilbake i aksjon for klubblaget. Ifølge L'Équipe ligger Lyon-troppen an til å være tilbake på treningsfeltet 22. juni.