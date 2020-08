Nærmer seg Start. Treneren bekrefter at spilleren har reist til Norge.

Mohamed El Makrini beskrives som en klassisk, defensiv midtbanespiller. Selv om han ikke har fått det til å stemme det siste halvåret, har en gammel Start-kjenning tro på overgangen.

– Jeg tror han kan bli en veldig bra spiller for Start.

Det sier Niels Vorthoren til Fædrelandsvennen. Nederlenderen spilte to sesonger i Start før han etter 2018-sesongen gikk til Sandnes Ulf.

Han smiler når vi nevner navnet Mohamed El Makrini, midtbanespilleren som etter det Fædrelandsvennen erfarer nærmer seg en overgang til Start. Det var TV 2 som meldte nyheten onsdag kveld. Ifølge Andy Newport, reporter i PA Sports i Skottland, skal Kilmarnock-trener Alex Dyer ha bekreftet at El Makrini har reist til Norge for en overgang til Start.

– Han har reist til Norge for å ta en titt. Vi må avvente og se hva som skjer der, sier Dyer.

Vorthoren og El Makrini spilte sammen i nederlandske Den Bosch på begynnelsen av 2010-tallet. Siden har karrierene gått litt forskjellig vei. Makrini har spilt i klubber som OB, Roda og nå til slutt Kilmarnock på øverste nivå i Skottland.

– Utviklet seg til en veldig god spiller

Vorthoren spiller nå i fjerdedivisjon i Nederland, samtidig som han jobber med eiendom.

– Det første året vi spilte sammen ble han brukt som høyreving. Det var ikke før i den andre sesongen at han ble brukt på midtbanen og utviklet seg selv som en veldig god spiller. Han er defensivt sterk, god på å bryte ballen, på å tette rom og samtidig klarer å håndtere ballen, sier Vorthoren, som påpeker at han har fulgt karrieren til El Makrini fra utsiden de siste årene.

Niels Vorthoren spilte i Start i 2017 og 2018. Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Verken Atle Roar Håland, Joey Hardarson eller El Makrinis agent ønsker å kommentere saken. Ifølge TV 2 skal spilleren ankomme neste uke, og blir dermed en erstatter for Afeez Aremu som tidligere i uka ble klar for St. Pauli.

Statistikken til 33-åringen tyder på en klassisk defensiv midtbanespiller. Tallene viser at han i fjor var den spilleren i skotsk liga som var involvert i flest defensive dueller per 90 minutter. Han spilte 21 kamper forrige sesong, men har ikke spilt fotball siden februar.

– Det var lovende tegn fra ham

Michael Gannon er sportsjournalist i skotske Daily Record. Han sier El Makrini viste lovende ting da han kom til Kilmarnock.

– Det ville ikke vært et sjokk om El Makrini skulle forlate Kilmarnock. Jeg tror noen supportere ville blitt overrasket over at han fortsatt er der, siden han ikke har spilt denne sesongen. Det er dog synd, for det var lovende tegn fra ham da han kom forrige sommer, sier Gannon.

Ifølge Gannon har midtbanespilleren lidd under at treneren Angelo Alessio fikk sparken i desember, et halvt år etter at han ble ansatt.

– El Makrini så lovende ut. Han var bevegelig og hadde mye energi. Han kunne være med framover, samtidig som han hjalp forsvaret. Samtidig var han en del av et lag som slet, med mye uro internt, sier Gannon.

– I det rette laget og det riktige systemet, så vil han kunne gjøre en jobb. Men det funket ikke for ham i Kilmarnock, forteller han videre.

Overgangsvinduet i Norge åpner 8. september. Det betyr at Mohamed El Makrini tidligst kan få debuten sin mot Kristiansund 20. september.