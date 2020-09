Greske Paok vil kjøpe Pereira for 8-10 millioner

Viking har fått et konkret bud - backen blir trolig solgt.

7. sep. 2020 12:37 Sist oppdatert nå nettopp

SR-BANK ARENA: Viking har mottatt et konkret bud på venstrebacken Adrian Pereira (21). Etter det Aftenbladet kjenner til, er det den greske toppklubben PAOK som har kommet med tilbudet.

Budet skal være av en slik størrelse at Viking er i dialog og forhandlinger om et salg. Størrelsen på budet skal være 8–10 millioner. PAOK ble nummer to bak Olympiakos i den greske toppdivisjonen forrige sesong.