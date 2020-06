Vanvittig keepertabbe hjalp serielederen – Molde holdt tritt med lekende seier

Serieleder Bodø/Glimt og tabelltoer Molde holder stø poengkurs etter fire strake seiere.

Ulrik Saltnes ga Bodø/Glimt ledelsen i 2–1-seieren over Sarpsborg. Mats Torbergsen, NTB scanpix

28. juni 2020 20:05 Sist oppdatert nå nettopp

Både Molde og Glimt var ubeseiret på toppen av tabellen foran søndagens kamper og unngikk også feilskjær i fjerde serierunde.

I Molde fikk den tidligere Stabæk-profilen Ola Brynhildsen besøk av gamle lagkamerater. 21-åringens overgang nylig satte følelsene i kok hos bærumsklubbens supportere.

Søndag startet Brynhildsen på benken. Derfra fikk han se Magnus Wolff Eikrem, innbytter Erling Knudtzon og Leke James score mot gamleklubben – før Ohi Omoijuanfo fastsatte sluttresultatet til 4-1 på straffespark.

Molde-spillerne fortsatte seiersrekken. Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

I Bodø vant Bodø/Glimt 2-1 mot Sarpsborg, og dermed er Molde og Glimt à jour på tabelltoppen med full poengscore så langt. Glimt leder an med marginalt bedre målforskjell.

Kristiansund klatret på sin side til tredjeplass med 2-1-seier over Mjøndalen. KBK er i likhet med Molde og Glimt ubeseiret etter fire kamper.

Kristoffer Velde scoret da Haugesund tok sesongens første seier med 1-0 over Sandefjord, mens Aalesunds seier mot Strømsgodset glapp da Mikkel Maigaard utlignet på straffe rett før slutt. Oppgjøret endte 1-1.

Brynhildsen med birolle

I Molde var manges øyne festet på Ola Brynhildsen søndag, men den tidligere Stabæk-spilleren fikk ingen hovedrolle i gjensynet med sin gamle arbeidsgiver.

Hovedrollene var det lagkameratene som tok. Moldes seier var aldri truet. For Stabæk hjalp det fint lite at Hugo Vetlesen reduserte til 1-3 etter et drøyt kvarter i annen omgang.

Ni minutter før slutt ble nevnte Brynhildsen sendt på banen.

Ola Brynhildsen og Nicolas Pignatel Jenssen før oppgjøret mot Stabæk. Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

Litt skumlere så det ut for Bodø/Glimt på Aspmyra da Ole Jørgen Halvorsen utlignet til 1-1 ikke lenge etter pause. Serielederen brukte imidlertid ikke mer enn fire minutter på å gjenvinne ledelsen.

Ulrik Saltnes sto bak 2-1-målet, mens Jens Petter Hauge scoret det første for nordlandsklubben.

Kristiansund i flyt

Kristiansund nekter å tape så langt i årets eliteseriesesong. Søndag kom sesongens andre seier da Mjøndalen ble beseiret 2-1 på sterkt vis på bortebane.

Liridon Kalludra og Amahl Pellegrino scoret hver sin gang, før Shuaibu Lalle Ibrahim reduserte for Mjøndalen.

Amahl Pellegrino jubler etter å ha doblet Kristiansunds ledelse i bortemøtet med Mjøndalen. Geir Olsen, NTB scanpix

Lars Bohinens Aalesund har på sin side slitt i sesonginnledningen, men så lenge ut til å få en kjærkommen seier på bortebane mot Strømsgodset søndag. Sigurd Haugens 1-0-scoring kom etter en halvtimes spill. Rett før slutt utlignet Mikkel Maigaard på straffespark.

Oppgjøret mellom Sandefjord og Haugesund ble avgjort før pause. Kristoffer Velde scoret kampens eneste mål etter kun 15 minutters spill.

