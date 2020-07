Tottenham-stjerner måtte holdes fra hverandre: – Han er rasende

Tottenham-kaptein Hugo Lloris og medspiller Son Heung-min var fly forbannet på hverandre på vei inn i garderoben etter første omgang mot Everton.

Son Heung-min (midten) og Hugo Lloris på vei opp fra garderoben før andre omgang mot Everton.

Tottenham – Everton 1–0

Situasjonen som ble kampens store snakkis skjedde rett etter at det ble blåst til pause i London.

Hugo Lloris løp fra målgården sin i retning av Son Heung-min for å skjelle ham ut og kom nesten helt opp i ansiktet på ham, før keeperen ble stoppet av Giovani Lo Celso.

– Dette er uvanlige bilder. Tottenhams kaptein går rett i strupen på lagkompisen, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

– Koker

Mens Son gikk inn i garderoben sammen med Lo Celso, kom Harry Winks, sammen med Moussa Sissoko, og holdt igjen Lloris, som ikke var ferdig med situasjonen.

– Han er rasende. Når han velger å ta det ut på banen, når de er så kort unna garderoben, da koker det, evaluerte Erik Thorstvedt i TV 2-studioet.

I pausen ble det tatt opp bilder av at Son og resten av Tottenham-angriperne ikke jobbet hjem etter å ha mistet ballen i en kontring like før pause. Det førte til en farlig målsjanse for Everton.

Hugo Lloris måtte holdes tilbake. Skjermdump fra TV 2

Spekulerte i dårlig forsvarsjobbing

TV-bildene viste at Son og Lloris kjeftet på hverandre også da, men det er ikke kjent om det kun var den situasjonen som fikk det til å koke over for Lloris.

– Det er rart om det kun er på grunn av den situasjonen, sa Thorstvedt.

Tottenham ledet 1–0 før Lloris og Son hadde en uoverensstemmelse. Ledermålet kom etter 24 minutter, da Lo Celso banket en ball i nettet via Michael Keane. Everton-spilleren ble notert for et selvmål.

Før andre omgang konsentrerte kameraene seg om Son og Lloris på vei opp fra garderobene. Der ble de filmet mens de så ut til å skvære opp.

Utblåsningen så ikke ut til å ha noen innvirkning på spillet til Tottenham i andre omgang. Selv om det ikke ble flere scoringer, så holdt hjemmelaget på ledelsen og tok tre viktige poeng.

José Mourinhos menn klatrer til åttendeplass på tabellen etter managerens 200. seier i Premier League, ett poeng bak erkerival Arsenal på plassen foran.