Ydmykende hjemmesmell sendte Werder Bremen nærmere nedrykk

Innbytter Stefan Ilsanker ble den store spilleren for gjestene. Den 31-årige østerrikeren kom inn i det 81. minutt og omsatte to dødballserver i sine to første bundesligascoringer i karrieren.

Filip Kostics innleggsfot spilte også en viktig rolle for Eintracht Frankfurt. I det 60. minutt kom han rundt på venstresiden etter Makoto Hasebes ballerobring. André Silva gikk opp mellom to Werder-forsvarere og nikket ledermålet i hjørnet.

Stuart Franklin, Pool via AP / NTB scanpix

Da hadde gjestene nettopp fått en scoring annullert etter VAR-bruk. Dominik Kohr ble straffet for en hårfin offside, men det var også en hands i forspillet.

Ilsanker kom inn de ti siste minuttene for å hjelpe til å forsvare ledelsen, men i stedet var det han som punkterte kampen. Han gjorde 2–0 med sin første berøring, da Bas Dost stusset Kostics hjørnespark og ballen falt ned på foten til Ilsanker, som kunne bredside den i tomt mål.

I det 90. minutt nikket Ilsanker inn Jonathan de Guzmans frisparkinnlegg.