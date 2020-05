SR-BANK ARENA: Onsdagens Viking-trening startet på et uvanlig vis på SR-Bank Arena. Spillerne samlet seg i en ring rundt på banen mens keeper Erik Arnebrott og trener Bjarne Berntsen snakket.

Der fortalte en følelsesladd Erik Arnebrott at han har bestemt seg for å ta en pause fra fotballen med umiddelbar virkning. Det betyr at kontrakten hans, som varer ut året, settes på pause.