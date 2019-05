Den nye 18–22-årsregelen som gjør det mulig for klubber å låne spillere under proffkontrakt på kortere avtaler utenom overgangsvinduet, har gjort at den skadeutsatte tabelljumboen i 1.-divisjon, TUIL, har satt alle kluter inn for å styrke laget.

Nå bekrefter daglig leder i TUIL, Inge Takøy, at de er i ferd med å lande avtaler for ikke mindre enn tre spillere fra divisjonen over.