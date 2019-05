Spinnville priser under Champions League-finalen: – Har aldri sett maken

Det sier Terje Berge når Aftenpostens spør ham om å kommentere prisnivået i den spanske hovedstaden den første helgen i juni. Han er kommersiell direktør i Finn reise og har sett litt av hvert, men ingenting overgår det man må ut med for å overnatte i Madrid.

– Det er helt ville priser. 6000 kroner er det billigste som ligger inne (på Finn) nå, men hotellet befinner seg 16 kilometer ut av byen. Jeg så et hotellrom til 120.000. Det var mye på 60.- og 90.000 kroner. Jeg har aldri sett maken, sier Berge.

Liverpool sjokkerte Barcelona på Anfield tirsdag da de snudde 0–3 fra første kamp til 4–3 sammenlagt. For annet år på rad er Jürgen Klopps lag finaleklar i Champions League.

Tall fra Finn.no viser at nordmenns interesse for Madrid-reiser skjøt voldsom fart etter at Divock Origi tok Liverpool opp i 4–0. Totalt lå antall søk og bestillinger tirsdag fire-fem ganger over normalen. Den største pågangen var mellom klokken 23 og 24.

Handout fra Finn.no

40.000 for billigste billett

1. juni skal Liverpool bryne seg på enten Ajax eller Tottenham. Finalen spilles i Atlético Madrids storstue. En gjennomgang Aftenposten har gjort, viser at det er helt ribbet for hotellrom i umiddelbar nærhet av arenaen.

– Alle vet at her kan de ta hva de vil. Det er som julaften for hotelleierne i Madrid. Det blir en veldig dyr Champions League-finale, men for en kamp det blir, sier Berge.

Skal man se finalen fra tribuneplass, koster billigste billett i skrivende stund snaut 40.000 kroner. Av totalt 63.000 billetter får klubbene 17.000 hver, mens 4000 ble lagt ut på det åpne markedet.

– Jeg regner med at prisene vil roe seg ned etter hvert, men det kommer til å gå veldig mye billetter på svartebørs. Det er umulig å få billetter gjennom klubben med mindre man har vært på alle Champions League-kampene denne sesongen, sier formannen i Liverpools norske supporterklubb, Pål Chr. Møller.

– Jeg vil sterkt advare mot å kjøpe billetter på svartebørs. Et alternativ kan være å dra til Liverpool og se kampen på storskjerm i byen. Da kan du få med deg en eventuell seiersfest, sier han.

SERGIO PEREZ / REUTERS / NTB SCANPIX

Fakta: Fly til Madrid Oslo: Norwegians direkteavganger til Madrid på kampdag er utsolgt. Det samme gjelder to dager i forveien. Har ledige fly via København eller Stockholm. Også SAS har utsolgte avganger. Bergen: Ingen direkteavganger til Madrid på kampdagen eller dagen før. Et alternativ er å reise via Alicante på kampdagen (tar nesten 7 timer). Flere reiseveier dagen før (bl.a. via Amsterdam eller Wien). Iberia flyr direkte Madrid – Bergen mandag 3. juni. Stavanger: Ingen direktefly og dårlige alternativer på kampdagen. Reis dagen før når det er flere muligheter via f.eks. Amsterdam. Hjemreisen kan være å ta Iberia til Bergen mandag med påfølgende kveldsfly. Trondheim: Kan reise på kampdag via Alicante. Andre alternativer er dyre. Reis eventuelt til Oslo først og ta ferden derfra.

Utsolgte fly

Norwegian flyr direkte til Madrid, men billettene til disse avgangene er allerede revet bort på kampdagen og to dager i forveien.

– Det tok ikke lange tiden før direkterutene ble utsolgt. Pågangen har vært veldig stor, men det er fremdeles noe ledig hvis man er villig til å fly via København, Stockholm eller London, sier kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion-Gibson i Norwegian.

Også selskapets direkterute tilbake til Oslo søndag 2. og mandag 3. juni er utsolgt. For nesten 5000 kroner kommer man seg hjem mandagen via Stockholm.

– Er man veldig fleksibel finnes det flybilletter med en eller to mellomlandinger til under 4000. Man må ikke glemme at Ryanair flyr fra Torp, og via Hamburg finnes det «billige» billetter, sier Berge.

Fakta: Alternative reiseveier: Barcelona: Tre timer med tog unna Madrid. Mulig å få tur/retur for 3000 kroner med avreise fra Oslo på kampdagen og hjemreise dagen etter. Togbilletten koster 850 kroner per vei. Valencia: Togturen til Madrid tar to timer. KLM og Lufthansa flyr fra Oslo med mellomlanding. Får togbilletter fra 350 kroner per vei. Sevilla: Med lyntog tar det snaut tre timer til Madrid. Lufthansa, KLM og Ryanair flyr til Sevilla med flybytte underveis.

Må vende tommel ned

En alternativ måte å komme seg til Madrid på, er å ta fly til Barcelona eller Valencia for så å reise med toget inn til hovedstaden.

Ving hadde pakkereiser til Liverpools returoppgjør tirsdag, men har måtte gi fansen dårlige nyheter etter at finaleplassen var i boks.

– Det er mange som ringer i dag, men vi får dessverre hverken satt opp fly eller hjulpet noen med billetter til finalen, sier Marie-Anne Zachrisson i Ving og legger til:

– Vi fylte charterflyet til Liverpool på fire minutter. Hadde vi hatt muligheten til å få billetter til finalen, ville vi hatt null problem med å fylle flyet.

For ordens skyld: Finn.no er eid av samme selskap som Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen, Schibsted.