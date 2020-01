STAVANGER: Viking er i ferd med å sikre seg landslagsspilleren Joe Bell (20) fra New Zeland. Parten skal være svært nær enighet, og det er ventet at spilleren kommer til Stavanger for å gjennomgå den medisinske testen i løpet av kort tid.

– Det er allitd en del ting som må avklares og som skal falle på plass, men vi er ganske nært og håper alt blir klart i løpet av dagen, bekrefter Viking-trener Bjarne Berntsen overfor Aftenbladet.