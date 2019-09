Torsdag gikk AaFK ut med ei pressemelding om at Kaj Ramsteijn pådro seg en alvorlig skade på onsdagens trening. Undersøkelser viser at korsbåndet i det ene kneet har røket.

Det betyr med andre ord at nederlenderen er ute av spill i lang tid fremover. Ettersom midtstopperen kun har kontrakt med AaFK ut sesongen, så betyr det at han har spilt sin siste kamp for klubben.