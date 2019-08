Emil Konradsen Ceïde ble av Adresseavisens børssetter kåret til banens beste da Rosenborg slo Tromsø 5–2. Men for to år siden kunne han endt i Tromsø. For når du vokser opp på Finnsnes, da er Tromsø nærmeste lag fra Eliteserien.

Men unggutten fikk ikke tilbud av Tromsø. Det gjorde han derimot hos Rosenborg. Lørdag viste han Tromsø hva de gikk glipp av.