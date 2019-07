Sandviken tilbake etter spillerflukten – åpnet høstsesongen med uavgjort

VÅLERENGA – SANDVIKEN 1–1

Først forsvant kaptein Stine Hovland til den italienske storklubben AC Milan. Så ble Cecilie Kvamme klar for toppdivisjonen i England. Flere spillere kan også være på vei vekk fra Sandviken.

Kvamme drar fra Sandviken 1. august, men spiller ikke mer for laget fra Stemmemyren før avreise. Hovland er allerede ferdig i klubben.

Fakta: Vålerenga – Sandviken 1–1 (0–0) Mål: 0–1 Maria Brochmann (50.), Natasha Dowie 1–1 (68.) Gule kort: Ingrid Altermark (Sandviken) Sandviken: Nora Gjøen – Marte Hjelmhaug, Ingrid Stenevik, Ingrid Marie Spord, Ingrid Ryland – Ingrid Altermark (Camille Ervik fra 78.), Lisa Naalsund, Amalie Eikeland, Madeleine Veivåg – Maria Brochmann, Kennya Cordner (Sofie Jensen fra 87.) Dommer: Ingvild Langnes Aarland (Malmefjorden IL)

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Forsvarskabal

Med Kvamme og Hovland ute av vårsesongens forsvarslinje var det knyttet spenning til hvem som skulle starte kampen i forsvar for Sandviken.

Et alternativ var å flytte Maria Brochmann ned fra spiss til midtstopper, der hun har spilt kamper før. Heldigvis for Sandviken gikk trener Patrik Hansson for en annen løsning og Brochmann sendte Sandviken i ledelsen i Oslo.

Ingrid Marie Spord ble flyttet ned som midtstopper sammen med Ingrid Stenevik, mens Marte Hjelmhaug spilte høyreback i stedet for Kvamme.

Vålerenga-trykk

Sandviken endte vårsesongen som nummer tre i Toppserien, mens hjemmelaget fra Oslo lå to plasser bak på tabellen før avspark.

Før den innlagte drikkepausen midtveis i førsteomgang var det få sjanser i sommervarmen på Intility Arena. Vålerenga dominerte mye av spillet mot slutten av omgangen, mens Sandviken kom til et par sjanser ved Kennya Cordner uten at det ble nevneverdig farlig.

Sandviken-keeper Nora Gjøen fikk derimot mye å holde fingrene i, men gjestene fra Bergen klarte å holde unna for Vålerenga-presset. Lagene gikk til pause på stillingen 0–0.

Brochmann-kanon

Andreomgangen åpnet derimot på best mulig vis for Sandviken. Fem minutter ut i omgangen presset Kennya Cordner en Vålerenga-forsvarer som mistet kontroll på ballen.

Først på den ledige ballen var Cordners spissmakker Maria Brochmann. På direkten sende hun Sandviken i ledelsen da hun banket ballen i krysset fra 25 meter. Perlescoringen ut av det blå var spissens åttende scoring for sesongen.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ti minutter seinere var Cordner på farten igjen, men fra spiss vinkel valgte spissen å legge inn i stedet for å avslutte selv. Innlegget nådde ikke frem til en Sandviken-spiller og sjansen ebbet ut i ingenting.

Midtveis i omgangen svarte derimot Vålerenga. Et innlegg fra venstre gikk gjennom hele Sandviken-forsvaret til Natasha Dowie som spaserte inn utlikningen for hjemmelaget.

Flere scoringer ble det ikke og Sandviken fikk med seg ett poeng hjem fra hovedstaden. Neste kamp for er hjemme i cupen mot Grei 1. august, før Lyn venter på Stemmemyren tre dager seinere.