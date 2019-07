Sandvikens nye kaptein om spillerflukten: – Jeg er ikke bekymret

VÅLERENGA – SANDVIKEN 1–1

Da Stine Hovland forlot Sandviken til fordel for AC Milan mistet ikke Sandviken bare en midtstopper. De mistet også kapteinen sin.

Nå er erstatteren klar.

– Det er jeg som blir kaptein, sier Ingrid Marie Spord til BT.

– Det er utrolig kjekt. Sandviken er min klubb, legger hun til.

Sandviken-trener Patrik Hansson sier Spord var et naturlig valg.

– Hun er en ledertype, både på og utenfor banen. Det har vært klart lenge at hun skal bli kaptein, men vi ønsket å holde kortene tett til brystet så lenge som muligm, sier treneren.

Treneren sier at Spord går inn i et kapteinsteam. Dette vil bestå av Maria Brochmann, Ingrid Stenevik og Ingrid Ryland.

Fakta: Vålerenga – Sandviken 1–1 (0–0) Toppserien, 14. runde, Intility Arena Mål: 0–1 Maria Brochmann (50.), Natasha Dowie 1–1 (68.) Gult kort: Ingrid Altermark (Sandviken) Sandviken: Nora Gjøen – Marte Hjelmhaug, Ingrid Stenevik, Ingrid Marie Spord, Ingrid Ryland – Ingrid Altermark (Camille Ervik fra 78.), Lisa Naalsund, Amalie Eikeland, Madeleine Veivåg – Maria Brochmann, Kennya Cordner (Sofie Jensen fra 87.) Dommer: Ingvild Langnes Aarland (Malmefjorden IL)

Spillerflukt

I tillegg til Hovland forlater også høyreback Cecilie Kvamme Sandviken til fordel for et lag i toppdivisjonen i England. Flere spillere kan også være på vei vekk fra Sandviken.

Den nye kapteinen tror likevel at klubben skal slå godt fra seg i høstsesongen, som åpnet med lørdagens kamp mot Vålerenga.

– Selvfølgelig, det er to viktige spillere som har dratt nå. Men vi har spillere som kommer inn og gjør en god jobb i dag, og vært med på aldersbestemte landslag tidligere. Jeg er ikke kke bekymret for at det kommer noe negativt ut av dette, sier Sandviken-kapteinen.

– For meg som trener er det ganske enkelt. Vi må lage et lag av de vi har, sier Sandviken-trener Patrik Hansson etter kampen.

Hansson sier at klubben jobber med å få inn forsterkninger.

– Spillerlogistikk er noe vi jobber med hele veien. Ideelt sett så erstatter vi de spillerne vi har solgt, men i dag var det gledelig at de som fikk sjansen virkelig tok den, sier Hansson.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Forsvarskabal og ny kaptein

Med Kvamme og Hovland ute av vårsesongens forsvarslinje var det knyttet spenning til hvem som skulle starte kampen i forsvar for Sandviken.

Et alternativ var å flytte Maria Brochmann ned fra spiss til midtstopper, der hun har spilt kamper før. Heldigvis for Sandviken gikk trener Patrik Hansson for en annen løsning. Brochmann, fra sin vante spissplass, sendte nemlig Sandviken i ledelsen i Oslo.

– Hun var vel kanskje den mest naturlige løsningen på midtsopperplass, men for meg var det egentlig ingen «option» likevel. Hun og Yaya (Cordner journ.anm.) har levert bra på topp. Brochmann er spiss i mine øyne, sier Sandviken-treneren.

Sandvikens nye kaptein Ingrid Marie Spord ble flyttet ned som midtstopper sammen med Ingrid Stenevik, mens Marte Hjelmhaug spilte høyreback i stedet for Kvamme.

– Spord leverer en meget god kamp. Vi får gode spillende midtstoppere med hun og Stenevik. Det er en av flere kombinasjoner som kan fungere, sier Hansson.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Vålerenga-trykk

Sandviken endte vårsesongen som nummer tre i Toppserien, mens hjemmelaget fra Oslo lå to plasser bak på tabellen før avspark.

Før den innlagte drikkepausen midtveis i førsteomgang var det få sjanser i sommervarmen på Intility Arena. Vålerenga dominerte mye av spillet i starten av omgangen, mens Sandviken kom til et par sjanser ved Kennya Cordner uten at det ble nevneverdig farlig.

– Begynner greit første 5–10. Slurver litt. Får litt tykk på oss. Siste ti tyar vi over og liten.

Sandviken-keeper Nora Gjøen fikk derimot mye å holde fingrene i, men gjestene fra Bergen klarte å holde unna for Vålerenga-presset. Lagene gikk til pause på stillingen 0–0.

Brochmann-kanon

Andreomgangen åpnet derimot på best mulig vis for Sandviken. Fem minutter ut i omgangen presset Kennya Cordner en Vålerenga-forsvarer som mistet kontroll på ballen.

Først på den ledige ballen var Cordners spissmakker Maria Brochmann. På direkten sende hun Sandviken i ledelsen da hun banket ballen i krysset fra 25 meter. Perlescoringen ut av det blå var spissens åttende scoring for sesongen.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ti minutter seinere var Cordner på farten igjen, men fra spiss vinkel valgte spissen å legge inn i stedet for å avslutte selv. Innlegget nådde ikke frem til en Sandviken-spiller og sjansen ebbet ut i ingenting.

Midtveis i omgangen svarte derimot Vålerenga. Et innlegg fra venstre gikk gjennom hele Sandviken-forsvaret til Natasha Dowie som spaserte inn utlikningen for hjemmelaget.

Flere scoringer ble det ikke og Sandviken fikk med seg ett poeng hjem fra hovedstaden. Neste kamp for Sandviken er hjemme i cupen mot Grei 1. august, før Lyn venter på Stemmemyren i Toppserien tre dager seinere.

Saken oppdateres.