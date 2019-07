Molde enkelt videre i europaligakvalifiseringen

Cukaricki (Serbia) – Molde 1-3 (0-2), sammenlagt 1-3

Ohi Omoijuanfo, Magnus Wolff Eikrem og Erling Knudtzon sto for scoringene for Molde, mens Asmir Kajevic sto for hjemmelaget trøstemål.

Verken Molde eller Cukaricki klarte å score i oppgjøret forrige torsdag. Det tok derimot bare fire minutter før Omoijuanfo hadde satt inn 1–0 for gjestene. Magnus Wolff Eikrem sto bak forarbeidet. Moldes toppscorer sendte i vei et skudd som fikk via hjemmelagets Slobodan Tedic og i mål.

Fakta: Europaligaen: Cukaricki – Molde 1-3 Europaligaen fotball menn onsdag, 2. kvalifiseringsrunde 2. kamp: Cukaricki (Serbia) – Molde 1-3 (0-2), sammenlagt 1-3 Mål: 0-1 Ohi Omoijuanfo (4), 0-2 Magnus Wolff Eikrem (38), 0-3 Erling Knudtzon (78), 1-3 Asmir Kajević (82). Gult kort: Luka Stojanovic, Cukaricki, Vegard Forren, Alex Craninx, Martin Ellingsen, Molde. Lagene: Cukaricki (4-2-3-1): Nemanja Belic – Nikola Cirkovic, Stefan Sapic, Darko Puskaric, Miroslav Bogosavac – Stefan Kovac (Kosta Aleksic fra 80.), Marko Docic – Samuel Owusu, Luka Stojanovic (Milutin Vidosavljevic fra 46.), Aleksandar Djordjevic (Asmir Kajevic fra 70.) – Slobodan Tedic. Molde (4-2-3-1): Alex Craninx – Kristoffer Haraldseid, Martin Bjørnbak, Vegard Forren, Kristoffer Haugen – Fredrik Aursnes, Etzaz Hussain – Eirik Hestad, Magnus Wolff Eikrem (Martin Ellingsen fra 80.), Ohi Omoijuanfo (Erling Knudtzon fra 71.) – Leke James (Mathis Bolly fra 87.). (©NTB)

Sju minutter før pause roet Eikrem nervene til sine lagkamerater da han var våkent framme på en dårlig serbisk avklaring og banket inn 2-0-målet fra 15–16 meter.

Med to bortemål måtte hjemmelaget framover og scoret minst tre mål. Molde ble naturligvis presset lavt, men klarte å ri av den verste stormen fra Cukaricki.

Knudtzon punkterte

Hjemmelaget hadde noen farligheter, men det synes som om Erling Moes mannskap hadde god kontroll på det som skjedde etter pause.

Ohi hadde en kjempesjanse til å gjøre 3–0 da han ble framspilt av Eikrem, men denne gangen gikk avslutningen rett på målvakten Nemanja Belic.

Innbytter Erling Knudtzon gjorde derimot alt riktig da han satte spikeren i kisten med sin 3-0-scoring etter 78 minutter. Han skar inn fra kanten og nettet sikkert. En redusering til 1–3 fra Cukaricki ødela ikke en flott forestilling fra Moldes side.

I 3. kvalifiseringsrunde blir det enten greske Aris eller AEL Limassol fra Kypros. Molde starter hjemme 8. august og returkampen spilles 15. august.