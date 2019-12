Opprør i Træff: Klubben vil trekke laget, men spillerne nekter

Torsdag i forrige uke vedtok hovedstyret i Sportsklubben Træff å trekke damelaget fra 2. divisjon og i stedet stille et seniorlag i 3. divisjon. Argumentene er at klubben har for få spillere, for lite støtteapparat og for lite penger til å satse i 2. divisjon.

Dette har skapt sterke reaksjoner i spillerstallen der enkelte truer med å trekke seg dersom laget ikke får spille i 2. divisjon. De mener klubben har stor nok stall og at det blir tilnærmet like kostbart å spille i 3. divisjon. Malene Lindset (19) er spillernes talsperson. Hun er sterkt kritisk til hovedstyrets beslutning.