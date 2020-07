Sveitsisk påtalemyndighet åpner etterforskning av FIFA-presidenten

Sveitsisk påtalemyndighet har gitt politiet tillatelse til å åpne straffesak mot Fifa-president Gianni Infantino og den sveitsiske riksadvokaten Michael Lauber.

FIFA-president Gianni Infantino blir etterforsket av politiet. Peter Dejong / AP

NTB

30. juli 2020 14:51 Sist oppdatert 16 minutter siden

Spesialetterforsker Stefan Keller har konkludert med at det er grunnlag for etterforskning av Fifa-presidenten og den sveitsiske riksadvokaten etter det som omtales som samrøre i forbindelse med håndteringen av korrupsjonsanklager rettet mot Fifa.

Keller har gjennomgått to varsler og konkluderer med at det er indikasjoner på kriminell oppførsel i forbindelse med møtene mellom riksadvokat Michael Lauber, Fifa-president Gianni Infantino og statsadvokaten i Valais, Rinaldo Arnold.

Fakta Gianni Infantino Dette er Fifa-president Gianni Infantino (50), som sveitsisk påtalemyndighet har åpent etterforskning av. * Født 23. mars 1970 i Brig, Sveits. Infantino er av italiensk avstamning og er både sveitsisk og italiensk statsborger. * Utdannelse: Juridisk embetseksamen ved universitetet i Fribourg. * Språk: Snakker flytende italiensk, engelsk, fransk, tysk og spansk. * Nåværende stilling: President i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa). Ble valgt 26. februar 2016 og gjenvalgt for fire nye år ved akklamasjon i 2019. * Tidligere arbeid: Kom til Uefa i 2000 som juridisk rådgiver. Utnevnt til generalsekretær i 2009 og ble Michel Platinis høyre hånd. * Annet: Han spilte en viktig rolle blant annet i innføringen av Økonomisk fair play (FFP), utvidelsen av EM og utviklingen av «landslagsligaen» som ble innført i 2018. * Aktuell: Er satt under etterforskning etter møter med Sveits' riksadvokat om håndteringen av påstått korrupsjon i Fifa. Vis mer

Korrupsjonsetterforskning

Saken dreier seg om håndteringen av påstått korrupsjon i Fifa. Lauber skal ha møtt Infantino mens han etterforsket korrupsjon i organisasjonen Infantino ledet. Lauber er beskyldt for misbruk av embetet, brudd på hemmelighold, favorisering og oppfordring til dette.

Lauber er også beskyldt for å lyve om et møte han hadde med Infantino i 2017, et møte både han og Infantino ikke husker innholdet av. I 2018 innrømmet Lauber å ha møtt Infantino ved to anledninger i 2016, like etter at sistnevnte ble valgt som president.

Møtet i Bern i juni 2017 var derimot hemmelig helt til sveitsiske medier rapportere om møtet i april.

Trekker seg

Lauber tilbød seg i forrige uke å trekke seg fra stillingen som riksadvokat etter anklagene som ble fremsatt. Kunngjøringen kom bare minutter før en føderal domstol stadfestet anklagene om at han hadde løyet om møtene med Infantino.

Lauber nekter for å ha løyet om møtene.

– Men hvis de ikke tror meg, så kommer riksadvokatembetet til å bli skadelidende, sa Lauber fredag.

Lauber har vært Sveits' riksadvokat siden 2011 og har to ganger fått fornyet sitt åremål. Han skulle etter planen ha sittet til 2023.

Fifa har så langt ikke kommentert opplysningen om at også Infantino omfattes av etterforskningen.

Infantino tok over som Fifa-president i 2016, ett år etter at Sepp Blatter måtte gå fra stillingen på grunn av anklager om korrupsjon.

