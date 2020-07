Patrik Hansson forklarer hvorfor han går av

Patrik Hansson er ferdig i Sandviken med umiddelbar virkning.

Patrik Hansson er ferdig i Sandviken etter 1,5 år i jobben. Bjørn Erik Larsen

22. juli 2020 19:06 Sist oppdatert nå nettopp

Den 50 år gamle svensken tok over bergenslaget foran fjorårets sesong, men partene er nå enige om at Hansson fratrer med umiddelbar virkning.

– Jeg har vært uenig med spillergruppen om hvordan vi skal spille fotball, så mye mer enn det har jeg ikke lyst til å kommentere, sier svensken til Bergens Tidende.

– Jeg har min måte å tenke fotball på og utvikle et lag på slik at vi skal ha muligheten til å vinne kamper. Jeg vet hva jeg står for som trener, og har ikke behov for å utdype mer, sier en ordknapp Hansson.

– Er dette din beslutning eller klubben sin?

– Vi har hatt en dialog, og ble enige om at dette var det beste, sier han.

– Ikke en enkeltårsak

Styreleder Pål Hansen har samme versjon som Hansson om hvordan arbeidsforholdet tok slutt. Etter samtaler de siste dagene er Hansson og Sandviken blitt enige om å gå hver til sitt.

Hansson hadde kontrakt ut året og får betalt deretter.

– Vi har lyttet til alle i klubben og hatt både formelle og uformelle møter, sier styreleder Hansen om bakteppet for beslutningen.

– Er det misnøye blant spillerne som har ført til Hanssons avgang?

– Alle klubber har et indre liv, og vi har evalueringer hele tiden. Som i alle familier er det et indre liv, og der er det diskusjoner og rom for meninger. Vi har sammen med Patrik blitt enige om at dette var den beste løsningen, utdyper styrelederen.

– Hvem tok initiativet til at dette skjedde?

– Det er ikke slik at én person har tatt kontakt og at det har ledet til det som nå har skjedd. Vi har hatt samtaler, og vi er blitt enige, sier Hansen.

– Går det an å peke på en hovedårsak til at dere skifter trener?

– Jeg ser at det flagges at det er spillerne som har bedt om dette. Vi har en voksen spillergruppe og de blir lyttet til, men det er ikke en enkeltårsak som ligger bak dette.

Assistenten tar over

Sandviken-kaptein Ingrid Spord sier til BT at hun ikke ønsker å kommentere Hanssons avgang.

«Patrik har store ambisjoner med fotballen, en voldsom arbeidskapasitet og fremdeles mye å tilføre norsk fotball. Vi i Sandviken takker for innsatsen og ønsker ham lykke til videre» skriver klubben i pressemeldingen der treneravgangen ble annonsert.

Assistenttrener Thomas Lyngbø vil lede laget inntil videre. Han har ikke besvart BTs henvendelse onsdag kveld.

– Det er helt urealistisk at vi får en ny trener på plass i løpet av kort tid. Vi har ikke hatt noen plan B, og vi har derfor ikke oversikt over trenermarkedet. I tillegg er det midt i fellesferien, sier styreleder Hansen.

Allerede lørdag venter Røa på bortebane i Toppserien.

Sandviken endte på 4. plass i fjor. I år er laget tippet blant topplagene, og ligger på 5.-plass med fire poeng etter tre kamper. I helgen skuffet laget med 1–1 mot bunnlaget Lyn på Stemmemyren.

Hansson har spilt for klubber som Brann, Sogndal og Fana, og var assistenttrener i Brann i en årrekke. Han har også trent Fanas herrelag.