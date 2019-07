Den siste uka har debatten rast om topping i barnefotball etter at en fotballforelder i Tromsø skrev et innlegg om at barnet deres fikk minimalt med spilletid i fotballturneringen Piteå Summer Games, der barnet opplever en skamfølelse over å bli satt ut i kulda og ikke får være med på moroa.

Sportslig leder i Fløya, Bård Bergvoll, forteller at problematikken om spilletid i barnefotballen langt ifra er ukjent i Fløya.