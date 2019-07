TILs keepertrener forlenger med klubben: – Dette betyr mye for meg

Andras Gango hadde kontrakt ut sommeren med TIL, men den har nå blitt forlenget ut året.

– Vi startet med en kortsiktig avtale og nå har vi blitt enige om en forlengelse. Så tar vi det langsiktige etter det. Vi er veldig godt fornøyd med den jobben han har gjort og han har glidd fint inn i klubben, sier sportssjef Svein-Morten Johansen til til.no.

– Dette betyr mye for meg

Gango er selv strålende fornøyd.

– Dette betyr mye for meg, for jeg har sett etter muligheten for å jobbe i en stor klubb som TIL. Jeg fikk fort et veldig godt inntrykk av klubben og de som jobber i klubben. Det var et stort steg for meg karrieremessig, sier Gango.

Å forlenge med TIL var ikke et vanskelig valg for keepertreneren.

– For meg var det enkelt. Men jeg har en stor familie med tre barn, så det er ikke snakk om kun meg. De har har vært her i fire uker, og nå vil vi reise tilbake til Færøyene og så kommer de tilbake til skolestart.

Håper på langsiktig avtale

Han håper at avtalen kan forlenges ytterligere etter sesongslutt.

– Jeg ser ingen grunn til at vi skulle kunne bli enige om en langsiktig avtale etter årets sesong, for jeg ser et stort potensial i TIL. Det som skjer i klubben er veldig spennende og jeg har veldig lyst å utvikle keeperne videre. Til syvende og sist handler det også om familien, så vi får se, sier Gango.