VENNESLA: – Det er viktig at vi tenker litt kreativt, og vi er glade for at Sparebanken Sør har gått inn på denne avtalen. Det er en fantastisk nyhet for Vindbjart Fotballklubb, sier Thomas Schie, sponsoransvarlig i Vindbjart Fotballkubb til Fædrelandsvennen.

Banen er kjent under navnet Moseidmoen eller Idrettsplassen i Vennesla. Nå skal navnet være Sparebanken Sør Stadion Vennesla. Det har fått Vennesla kommune til å reagere.