Tallene peker på et problem for Start: – Vi har vært for dårlige. Det må vi bare erkjenne

Starts spisser erkjenner at de ikke har vært gode nok foran mål. Trener Joey Hardarson krever ekstra fokus på treningsfeltet for at avslutningene skal sitte.

– Vi må score flere mål for å vinne kamper.

Beskjeden er like enkel som den er sann fra Kevin Kabran. Start har et målproblem i året eliteserie.