Viking-børsen: To spillere skilte seg ut i Europa-nedturen

Slik vurderer vi Viking-spillernes innsats mot Aberdeen.

11 minutter siden

VIKING - ABERDEEN 0–2

SR-Bank Arena: Viking virket nervøse og startet svakt mot Aberdeen, men spilte seg opp utover den første omgangen. Like før pause var de mørkeblå både udyktige og uheldige som havnet under 0–1. Ross McCrorie fikk stå merkelig alene da han sendte gjestene i føringen, men på reprisene kunne det se ut som at skottene hadde to mann i offside.