Her er Molde-trenerens løfte før Sandefjord-kampen

Erling Moe vet hva som kreves for å kneble Sandefjords fotball. Nå er det opp til spillerne å utføre planen.

26. sep. 2020 15:50 Sist oppdatert nå nettopp

På fredagens trening terpet MFK-laget på å veksle mellom høyt og lavt press på Aker stadion. Lørdag kveld venter Sandefjord på besøk.

Trener Marti Cifuentes er kjent for å være tro mot sine egne tanker og prinsipper uansett motstander og arena. Det betyr at Sandefjord trolig vil spille seg ut fra eget forsvar med ambisiøse kombinasjoner. Da skal de møte et agressivt og offensivt kollektiv som skal forstyrre gjestene og vinne ballen i gode posisjoner.