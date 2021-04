Ute snør det sidelengs. På Lerkendal sitter en RBK-profil og skriver sommerlåter

– Jeg kunne kanskje timet lanseringen av låta bedre, smiler Stefano Vecchia.

Har samarbeidet: Svoger Nicklas Kings har vært Stefano Vecchias produsent på noen av låtene. Men den siste, «Jag vill bara dansa», har Vecchia gjort selv - i leiligheten ved Lerkendal. Foto: Privat

Etter 12 mål og seks målgivende for Sirius i 2020 forventes det mye av 26-åringen denne sesongen.

Vecchia har da også vist seg fram, både på trening og i internkamper, der han har skåret inn fra venstrekanten, driblet, spilt videre - eller skutt selv.

Samtidig har den spesielle vinteren gjort at RBK-profilen så langt har levert synligere resultater fra leiligheten ved stadion, enn på banen.

I påvente av seriestart har svensken nemlig fortsatt på lidenskapen han har ved siden av fotballen: Musikken.

Vært god: Så gjenstår det å se om Vecchia følger opp når internkamper endres til seriematcher. Foto: Kim_Nygaard

«Jag vill bara dansa»

– Jeg er her for å spille fotball, og kan ikke vente på at serien skal komme i gang. Så bruker jeg musikken for å koble ut, sier Vecchia.

Det har så langt ført til fire låter på Spotify, og over 600 000 avspillinger.

Mens tre av de første låtene ble skrevet mens han spilte i Allsvenskan, har han spilt inn den siste i Trondheim. Fra hjemmestudioet i leiligheten.

19. mars lanserte Vecchia nemlig sommerlåten «Jag vill bara dansa».

Og der han tidligere har hatt hjelp av svogeren Nicklas Kings, har han denne gang gjort alt selv.

– Jeg klarer meg. Men jeg er ingen Mozart, gliser Vecchia - på spørsmål om han er god med tangentene.

Venstrekantens foretrukne instrument er nemlig keyboard.

– Jeg sitter ved keyboardet og tester ut en del ting, og finner melodier på den måten, fortsetter han, som også skriver tekst og syr sammen alt selv.

– Jeg spiller inn musikk hele tiden. Denne siste låten er skrevet i Trondheim. Det har passet fint å gjøre det nå som det er litt mer tid, på grunn av pandemien, sier Vecchia.

Lagkompisene nynner på låta

– Hva slags tilbakemeldinger får du?

– Det er mye positivt, selv om tallene ikke har vært «wow» på den siste låta foreløpig. Og det var enda mer i begynnelsen. Nå virker det som at folk er begynt å bli vant med at jeg slipper låter, svarer han.

Da tenker Vecchia blant annet på «Sulla Luna», som kom i mai i fjor. Den fikk oppmerksomhet i Sverige, og har over 300 000 avspillinger på Spotify.

– Hva sier de i RBK-garderoben?

– Hehe... De går rundt og nynner litt på «Jag vil bare dansa», og tuller med det, svarer Vecchia.

– Gjør meg bedre

Om han får det store gjenombruddet i musikken, gjenstår å se.

Det samme gjelder RBK-karrieren.

Men Vecchia har gått skadefri hele vinteren, og har trent godt. Han synes det er bra at det stilles forventninger.

– Jeg elsker at folk bryr seg. Det hjelper meg også til å holde meg på tå hev. Målet er å bli enda bedre enn jeg var i fjor. Klarer jeg det, vil målpoengene også komme, mener Vecchia, som jobber med å time inn en formtopp til midten av mai.

– Apropos timing. Det har snødd rundt deg i flere måneder. Var det optimalt å lansere sommersang akkurat nå?

– Det har vært planlagt lenge. Men når jeg ser ut, kunne nok den kanskje ha vært bedre, ja. Den neste får komme i juli, smiler Vecchia.

