Rosenborg-planen: Blir én klubb i 2022 eller 2023

- Markedet oppfatter oss som én klubb. Noen av partnerne behandler oss som det allerede, sier Ivar Koteng. Nå starter jobben med å bli det.

Elin Sørum og Kristoffer Zachariassen hadde begge noe å juble for i 2020-sesongen. Nå nærmer de seg å spille for samme klubb. Foto: HÅVARD HAUGSETH JENSEN/OLE MARTIN WOLD/NTB SCANPIX

13. februar 2020 ble en historisk dag i trøndersk fotball. Da vedtok RBKs årsmøte at klubben skulle satse på kvinnefotball.

I første omgang gjennom et samarbeid med Trondheims-Ørn, som skulle ta Rosenborgs navn og farger, men fortsette som egen klubb.

«Klubbene fortsetter som egne juridiske og økonomiske frittstående enheter, og det utarbeides en 5-års plan for sportslig og økonomisk utvikling av Rosenborg kvinner», het det i RBK-styrets innstilling, som ble vedtatt med et overveldende flertall under årsmøtet.

- Et interessant spørsmål er hvor omfattende dette samarbeidet blir på lang sikt, om det i løpet av noen år er snakk om full fusjon. Foreløpig er dette uvisst, sa Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli etter vedtaket.

Får svaret fra sponsorene

Nå – kun ett år senere – er Ivar Koteng svært klar i sin tale, og bekrefter det daglig leder Tove Moe Dyrhaug sa i en bisetning under årsmøtet i 2021:

- Vi tenker at det blir en fusjon i 2022 eller 2023. Mest sannsynlig i 2022, sier Koteng til Adresseavisen.

Han stiller seg uforstående til spørsmålet om hvorfor.

- Hvorfor ikke, kontrer han.

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng mener klubben allerede ser effekten av at Trondheims-Ørn tok Rosenborg-navnet for et år siden. Foto: Christine Schefte / Adresseavisen

- Vi ser effekten allerede. Markedet oppfatter oss som én klubb. Noen av partnerne våre har begynt å behandle oss som det allerede. Kundene og fansen vil identifisere seg med ett merkenavn og én klubb. Det er det enkle svaret. Vi tenker ikke så mye på fusjon, vi er mer opptatte av å gjennomføre samarbeidsformer og utnytte ressursene på en best mulig måte. Til slutt er det bare det juridiske som gjenstår, og da er det ingen grunn til å ikke fusjonere, sier Koteng.

- Hvordan merker du at dere oppfattes som én klubb?

- Når vi forhandler med folk om forlengelse av sponsorat, sier de det jo. Og det vil bli mye sterkere fremover, sier han.

- Er du overrasket over at det har gått så fort?

- Nei, egentlig ikke.

Mener han fikk rett

Det er styreleder i RBK Kvinner, Ørjan Engen.

- Vi hadde en femårsplan på dette. Men ting har gått litt fortere enn vi hadde sett for oss. Vi har forholdt oss til femårsplanen, men i løpet av noen måneder må vi diskutere og finne ut hva vi går for, sier han.

I et intervju med Adresseavisen sommeren 2019, spådde Koteng et snarlig samarbeid. Og fikk rett i det.

- Vi påvirkes av omgivelsene rundt oss, og så er det sånn at penger er en stor del av det som styrer fotballen. På litt lang sikt tror vi faktisk det er penger i det også. Det er nok en kommersiell tanke litt lenger opp og frem som er interessant, sa han da.

RBK Kvinner har hatt suksess i sin første sesong etter navnebyttet, og tok sølv i ligaen etter å ha kjempet om gullet til siste slutt. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen

Nå gir han seg selv rett i det også.

- Vi har ikke tatt ut hele effekten, men holdningen og verdiene i samfunnet har beveget seg tydelig i den retning. Jeg er helt sikker på at det var riktig å tenke, sier Koteng.

- Går det an å tallfeste hva dere har tjent på det?

- Det er ikke sånn at vi i år har tjent noe på det. Men i år er det sånn at sponsorene ønsker begge lagene. Om fem år er det kanskje sånn at det ikke er aktuelt for sponsorene om det ikke er begge lagene.

– Kvinnefotball ikke lenger en byrde

RBK Kvinners styreleder poengterer at det er klubbenes medlemmer som til syvende og sist kommer til å avgjøre om det blir en full fusjonering av klubbene, men han har et klart syn på hvilken vei vinden blåser.

Sparebank 1 SMN har vært hovedsponsor for Rosenborg lenge. Tidligere i år gikk banken inn i RBK Kvinner, som da inngikk sin største sponsoravtale noensinne, og konserndirektør Rolf Jarle Brøske sa da at han har hatt dårlig samvittighet overfor kvinnene i fem år.

Siden har blant annet Adidas forlenget med herrelaget og samtidig blitt utstyrssponsor for RBK Kvinner.

- Jeg tror at kvinnefotball er såpass i vinden nå at det ikke oppleves som en byrde for en herreklubb å starte damelag nå. Jeg mener vi har bragt noe positivt til Rosenborg, og gjort noe med klimaet blant sponsorer og publikum. Det gjør at det går litt fortere, sier Engen.

- Veldig mange firma har nå forstått at de ikke kan diskriminere kvinner, selv om herrene kanskje har hatt et større nedslagsfelt når det gjelder publikum. Det er vanskelig for en sponsor å si ja til herrene og nei til damene. Det skal de i tilfelle forklare ganske godt for sitt publikum, sier han.

Styrene møtes over påske

De to styrelederne møttes søndag 21. mars for å diskutere veien videre. Det neste som skjer er at klubbenes styrer møtes rett over påske. Da skal det utarbeides en tidsplan for nye samarbeidsområder.

I dag samarbeider de på salg og sponsorater, og Rosenborg-administrasjonen på Brakka tar seg av regnskapsarbeidet for begge klubber.

- Så skal vi bli bedre på kommunikasjon og merkevarebygging, slik at kvinnene og herrene smeltes sammen bedre. I tillegg ønsker vi å dra ut noe sportslig. Koronasituasjonen har gjort det vanskelig, men i øyeblikket det slippes mer løs, kan vi samarbeide, lære av hverandre og utfordre hverandre. Det håper vi å komme ordentlig i gang med i løpet av året, sier Koteng.

Det kan handle om en sammenkoblet medisinsk avdeling, trenerforum og utveksling mellom keepertrenere.

- Vi ser for oss systematisk og spesifikk kunnskapsutveksling, sier Koteng.

Engen mener RBK Kvinner kan lære litt om hvordan jobbe med spillerlogistikk, ettersom fotballagenter og overgangssummer er i ferd med å gjøre sitt inntog også i kvinnefotballen.

- Det er en ny verden for oss. Og kanskje vi har noe å hente på å se på hvordan herrelaget driver akademiet, eller på arrangementssiden. Selv om vi driver i mindre skala, har vi sikkert mye å lære av Rosenborg der, sier han.