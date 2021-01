Tidligere Molde-profil blir trener i lokalfotballen

Etter en lang karriere i lokalfotballen tok Morten Kristiansen (57) ett års pause. Nå er han tilbake – som trener for Malmefjordens 4. divisjonslag.

Morten Kristiansen var hovedtrener for Molde Fotballklubbs damelag før han tok et pauseår i 2020. PER TORMOD NILSEN

Kristiansen kom fra Jerv og var to sesonger i Aalesund, før han spilte 130 A-lagskamper for MFK fra 1989 til 1993. Han spilte blant annet de to cupfinalene i 1989, der Molde til slutt tapte for Viking (2-2, 1-2). Siden har han vært trener for aldersbestemte lag og seniorlag i herrefotball og damefotball.

– Jeg har hatt ett års opphold nå, og så fikk jeg denne forespørselen fra Malmefjorden. Det passet meg veldig godt. Jeg synes fortsatt det er artig å holde på med fotball, og det skal bli spennende å prøve seg i lokalfotballen igjen, sier Kristiansen, som til daglig er ansatt som instruktør i idrettsfag ved Romsdal videregående skole.