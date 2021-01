Jesper Daland om overgangsryktene: – Vet at det er interesse

Jesper Daland er klar over interessen han har fått på seg etter gode prestasjoner. Han utelukker ikke at det kan bli aktuelt med et klubbskifte.

Jesper Daland sier han ønsker å få til noe med Start. Foto: Tor Erik Schrøder

– Jeg er Start-spiller og forholder meg til det. Jeg vet at det er interesse og at det har rørt seg litt. Men mer enn det vet jeg ikke om. At folk har sett meg og likt det de har sett er jo et godt tegn, sier Jesper Daland.

Start-spillerne som gjennom sine prestasjoner i fjor har gjort seg selv til en ettertraktet spiller.