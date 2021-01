Norsk komet kan gå for nesten 10 mill.: – Tror det skjer

Aslak Fonn Witry (24) ser ut til å bli den neste norske eksporten ut av Skandinavia.

HET: Aslak Fonn Witry kan være på vei til nederlandsk fotball. Her tar han imot ballen under kamp mot AIK og deres Paulos Abraham. Foto: Erik Simander/TT / TT NYHETSBYRÅN

Mandag bekreftet Djurgårdens sportsdirektør Bosse Andersson til VG at klubben er i dialog med Utrecht om en mulig overgang for den trønderske høyrebacken.

Onsdag formiddag har saken utviklet seg ytterligere. Djurgården har nå gitt Utrecht tillatelse til å snakke direkte med Witry og hans agent Bjørn Tore Kvarme, bekrefter Andersson.

– Men vi er ikke enige om en overgang ennå, påpeker Djurgården-sjefen.

– Hvordan bedømmer du muligheten for at Witry blir Utrecht-spiller?

– Jeg tror det er 60–40. Jeg tror det skjer, men det kommer an på. Det er tøft i Nederland nå med coronarestriksjoner og økonomisk forsiktighet. Men Utrecht er litt irritert på sin tabellplassering. Det pleier å fremskynde prosessen, sier han om klubben som ligger på 10. plass i nederlandsk Eredivisie.

Aftonbladet meldte tirsdag at Djurgården krever rundt 10 millioner svenske kroner for Witry. Det innebærer 10,3 millioner norske kroner.

Ifølge VGs opplysninger ligger Djurgårdens priskrav på litt under 10 millioner svenske kroner.

– Vi har en klar tanke om hva vi vil ha. Det vet spilleren også. Betaler de ikke det vi krever, blir det ingen avtale, fastslår Andersson.

Selv er Witry noe forbløffet over sin egen prislapp, til tross for at 24-åringen har levert kruttsterke 14 målgivende pasninger og fem scoringer på to sesonger i Djurgården, der han har etablert seg som en av de beste høyrebackene i Allsvenskan.

– Som en ydmyk Strindheim-gutt synes jeg det er mye, men det er markedet som styrer, så jeg kan ikke ha noe forhold til det, sier Witry til VG.

Han sitter i full bil med samboer og nyfødt sønn etter å ha kjørt fra Trøndelag til Stockholm.

– Hva tenker du om en overgang til Utrecht?

– Det er en spennende klubb. Jeg er åpen for alt mulig. Vi trives veldig godt i Djurgården, vi har nettopp fått barn, men vi er åpne for å flytte, sier Witry, som har signalisert at han ønsker seg til et høyere sportslig nivå.

Agent Kvarme har ikke besvart VGs henvendelser.

Rosenborg prøvde å hente Witry før han ble solgt til Djurgården for to år siden, men denne gangen innrømmer sportssjef Mikael Dorsin at det neppe blir mulig.

– Han er en god spiller, men har gjort to gode sesonger i Djurgården og vil nok utenfor Skandinavias grenser. Gode trøndere er alltid interessant for Rosenborg, men jeg tror ikke han er interessert denne gangen, sier Dorsin til VG.