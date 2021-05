Midtstopperen var Moldes beste mot Mjøndalen

Sheriff Sinyan var uredd med ballen, og vant det som var av dueller. Derfor var han Moldes beste mot Mjøndalen.

Sheriff Sinyan (i midten) belønnes med best karakter på RB-børsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Mjøndalen – Molde 0-0

CONSTO ARENA: Det var langt fra noen høydare vi fikk servert mellom Mjøndalen og Molde søndag ettermiddag. MFK hadde stort sett ballen, men slet med å utrette det virkelig store på ei tørr matte og under utfordrende spilleforhold. Det var helt til Kristoffer Haugen ble frarøvet scoringa som sannsynligvis ville sikret seieren.

Dette er vår vurdering av Molde-spillernes innsats:

Andreas Linde 5

Kruttsterk redning fra kort hold etter kvarteret. Både heldig og våken helt på tampen av førsteomgang. Hadde ikke all verden å gjøre utover i kampen. Trygg og stødig.

Erling Knudtzon 5

Periodevis livlig fra høyrebacken. Gikk ofte på løp, og ble brukt mye. Kom seg en del rundt, men da skortet det mye på presisjonen. Ble mye nesten. Godt innlegg inn mellom keeper og stoppere som Haugen fikk kranglet over streken. Dessverre hang ikke dommer med på notene.

Martin Bjørnbak 5

Tilbake i midtforsvaret. Startet oppgjøret med å lage et klønete frispark i farlig posisjon. Levde også farlig da Brochmann gikk ned inne i feltet og ropte på straffe. Stort sett god kontroll sammen med Sinyan, selv om det glapp ved et par anledninger. Fikk ryddet unna ved Mjøndalens første store sjanse.

Sheriff Sinyan 6

Moldes beste mot Mjøndalen. Fine involveringer med ballen i beina, hvor han forserte igjennom ledd og skapte overtall. Ballbehandlinga hans er mye av grunnen til at han allerede er ettertraktet ute på kontinentet. I særklasse i lufta, og stanget unna alt som kom hans vei. Hadde én duell hvor han havnet på etterskudd.

Birk Risa 3

Veldig lite involvert offensivt før hvilen, samtidig som hjemmelaget flere ganger kom til i rommet bak ham. Ingen stor dag på jobben. Tatt av 23 minutter før slutt.

Fredrik Aursnes 5

Tapte den første duellen som førte til Mjøndalens store mulighet før pause. Offensivt var han bevegelig og aktiv. Gjorde seg spillbar, og var involvert i det MFK skapte før pause. Fortsatte å ha mye ball etter pause, men også han slet med å trenge igjennom det kompakte hjemmelaget. Ville fått hockeyassist på Haugen-scoringa. Slo veldig mye feil det siste kvarteret, noe som bidro til at Molde ikke evnet å sette inn noen ordentlig sluttspurt.

Etzaz Hussain 5

Sto for Moldes første ordentlige målsjanse da han var nære fra 20 meter halvveis i førsteomgang. Også farlig frampå ti minutter før pause, men klarte ikke sette ballen mellom stengene. Mer anonym etter hvilen.

Eirik Hestad 4

Involvert i det MFK foretok seg offensivt i førsteomgang. Flere lekre involveringer, og kom til et par halvsjanser. Enkelte ganger valgte han det motsatte av det han kanskje burde gjort. Mye mindre med etter hvilen. Skuslet bort en stort kontringsmulighet etter timen. Tatt av etter 67 minutter.

Magnus Wolff Eikrem 5

Hadde mye ball, men det var ikke alltid bevegelsene rundt sto i stil med pasningene. Forsøkte å piske opp intensiteten. Hadde et par halvfarlige skuddforsøk. Vi venter fremdeles litt på at kapteinen skal vise seg fra sin beste side. Eminent pasning til Ulland alene igjennom. Mottaket sviktet dessverre.

Ola Brynhildsen 3

Slet med å komme inn i det. Tidvis litt for feig med ballen. Klønete balltap like før pause, noe som holdt på å sende hjemmelaget i føringa. Fortsatte i samme spor etter pause. Lagde også et par unødvendige frispark som ødela litt av rytmen på tampen. Solid og livsviktig oppløp da hjemmelaget stormet fram langt inne i overtiden. Kan ha reddet det ene poenget med den involveringa.

Ohi Omoijuanfo 3

Vanskelig dag på jobben, hvor han ble mye feilvendt. Godt pakket inn og isolert på topp av Solholm Johansen og Nakkim. Misset fra kort hold med pannebrasken etter 65 minutter. Tatt av like etter.

David Fofana (inn for Omoijuanfo fra 67.) -

Inn på topp siste 25 minuttene. Dette var ikke kampbildet for det rå talentet.

Eirik Ulland Andersen (inn for Hestad fra 67.) -

Hadde kun vært på banen i et par minutter i det han ble sendt alene igjennom av Wolff Eikrem. Litt uvøren i medtaket, og dermed ble han løpt opp. Fikk avsluttet, men det ble ikke farlig nok.

Kristoffer Haugen (inn for Risa fra 67.) -

Umiddelbar posisjoneringsfeil i forhold til Brustad i farlig posisjon. Reddet seg inn igjen og klarte å blokkere innlegget. Frarøvet scoring da han dukket opp på bakre stolpe og presset den akkurat over linja. Starter nok neste kamp.

Marcus Holmgren Pedersen (inn for Knudtzon fra 81.) –

Rakk bare å pådra seg et unødvendig gult kort på overtid.